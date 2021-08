Volcó un camión con alimentos y los vecinos lo saquearon

Un camión que transportaba alimentos volcó el miércoles sobre la ruta 9, a la altura de la localidad bonaerense de Campana, y fue saqueado por los vecinos.

El video de los vecinos saqueando el camión rápidamente se viralizó en redes sociales y en las imágenes se ve a los saqueadores llevarse cartones de leche y otros alimentos que quedaron tirados sobre el asfalto.

El vuelco se registró el miércoles a la madrugada, cerca de las 3, a la altura del kilómetro 81 de la ruta 9. El camión iba hacia el norte del país y perdió el control por razones desconocidas.

Los vecinos aprovecharon para saquear el camión.

El camión saqueado transportaba productos de la cadena de supermercados Walmart y los vecinos se llevaron toda la carga. También se sumaron varios automovilistas que pasaban por el lugar.

Algunos móviles de la policía y de gendarmería intentaron custodiar la carga, pero no pudieron contener la presión de los vecinos. Walmart envió otro camión para recuperar la mercancía, pero no lo lograron. El camión transportaba lácteos, pollo, arroz y alimentos no perecederos.

El camión se dirigía a la ciudad de San Pedro y tenía como destino final la localidad de Tartagal, en la provincia de Salta. Algunos de los vecinos manifestaron que saquearon el camión porque "tenían hambre" y criticaron el intento de represión de la policía que llegó al lugar.