Confesó que mató a su pequeña hija con discapacidad para que no sufra

Un hombre fue detenido y acusado de asesinar a su hija de 6 años en Puerto Madryn. Ahora el caso llegó a juicio y el único acusado sostuvo que mató a la pequeña para "que no sufra". Ahora podría recibir perpetua.

El tremendo caso ocurrió el 13 de abril de 2019 en una vivienda de la ciudad situada en el noreste de Chubut. El cuerpo de Martina presentaba fractura de cráneo, más de 20 golpes en el cuerpo y un profundo corte en el cuello. Su padre, Manuel Ávila, fue encontrado en la puerta de la vivienda, ensangrentado y con un cuchillo en la mano.

En ese momento el hombre confesó el atroz crimen. "Maté a mi hija", les dijo a los policías que llegaron a la vivienda y presenciaron la terrible escena. La pequeña estaba tendida en medio de un charco de sangre, según precisan medios provinciales.

Durante el juicio, el fiscal intentó determinar las causas que llevaron al hombre al filicidio. Ávila, entonces, les respondió que lo hizo "para que no sufra". Sucede que la pequeña padecía un retraso mental y un trastorno en el desarrollo motriz. La decisión no era nueva, el hombre la tomó en el momento en el que se enteró que la pequeña presentaba una discapacidad. Ávila, de 42 años, dijo que en ese momento quiso matarla y luego quitarse la vida, pero "no tuvo la suerte".

Ahora el hombre podría ser condenado a prisión perpetua, si el juez de la causa acepta el pedido realizado por el fiscal. En tanto, la defensa pidió que sea condenado de 8 a 25 años, ya que la intención era evitarle el sufrimiento a Martina.