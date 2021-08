Prostitución VIP: rescataron a mujeres y secuestraron una suma millonaria

Avanzó la investigación en torno al posible prostíbulo VIP que funcionaba en un coqueto edificio ubicado en pleno centro de Mendoza. Tras el secuestro de dinero, prendas y juguetes sexuales, Gendarmería rescató a varias mujeres que habrían sido captadas para trabajar en el lugar. Por el momento no hay personas detenidas, aunque no se descarta que caigan los responsables que alquilaban los departamentos.

La investigación comenzó tras una llamada anónima en la cual informaba que en varios departamentos del edificio Millenium, ubicado en la calle Mitre y San Lorenzo, funcionaba un prostíbulo. De inmediato comenzó una investigación en la Justicia Federal y el pasado viernes se ordenó una serie de allanamientos en el lugar. Gran movimiento se produjo en la zona durante la tarde de ese día, lo que generó la curiosidad de los transeúntes.

Algunos de los elementos secuestrados

Con el correr de las horas, Gendarmería confirmó que en total allanaron unos 11 departamentos, y que la medida respondía a una orden dispuesta por el Juzgado Federal 1 a cargo de Fabián Garnica que investiga la presunta infracción a la ley 26.842, de trata de personas.

De los allanamientos secuestraron más de 2.300.000 pesos y 2.750 dólares en efectivo, lectores de medios de pago electrónicos, sistemas de cámaras, documentación, prendas y juguetes sexuales. Asimismo, un grupo de mujeres fueron rescatadas y fueron asistidas por integrantes del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas.

Por el momento no hay personas detenidas, aunque la investigación sigue su curso para intentar determinar quiénes eran los encargados de alquilar los departamentos.