Más desprotegidos que nunca: dos motochorros asaltaron a Batman

La inseguridad es uno de los grandes flagelos de Argentina más allá del gobierno de turno. Sin políticas de fondo, la delincuencia y el crimen siguen siendo parte de lo cotidiano, pero esta vez la víctima cobró otra repercusión porque fue nada más y nada menos que Batman.

Fue este jueves cuando dos jóvenes atracaron al Batman solidario de La Plata, justo cuando salía del hospital de Niños Sor María Ludovica, donde había pactado una nueva visita para entretener a los pequeños que se encuentran internados.

Allí, los delincuentes lo arrinconaron y le quitaron el teléfono celular, por lo que por estas horas el superhéroe se encuentra incomunicado y probablemente ni con la "batiseñal" se lo pueda encontrar.

Apesadumbrado por el robo, Batman utilizó las redes sociales para contar lo que le sucedió cuando transitaba por la calle como Bruno Díaz. "Querida gente de bien, no recuerdo sinceramente si alguna vez les he escrito como Bruno Díaz y no como Batman, pero en este caso lo haré, debido a que hoy a las 11 en la esquina de 65 y 16, como tal, como Bruno Díaz, fui por primera vez asaltado", comenzó.

"Cuando me dirigía caminando por la vereda hacia el auto escuchando un audio, en la esquina antes mencionada, de atrás se me aparece un chico, sí, un chico, de la edad de mi hijo, diciéndome 'dame el celular, dame el celular o te pego un tiro, te pego un tiro", detalló Batman en su perfil de Facebook para contar el difícil momento del robo.

Por último, el Batman solidario de La Plata cerró con una reflexión. "Siento una mezcla de alegría, tristeza, impotencia, miedo. Alegría porque podría haber perdido muchas cosas que no tienen repuesto, ni precio y no lo hice, como un órgano o la vida misma. Tristeza porque sé que no fui el último que va a pasar por esto, y con finales fatales, tanto para las víctimas, como para los delincuentes".