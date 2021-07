Intentan rescatar a 3 andinistas que sobrevivieron a dos noches de 20 grados bajo cero

La Patrulla de Rescate de Alta Montaña y decenas de voluntarios trabajaban durante el atardecer de este viernes en el salvataje de tres andinistas de 40, 50 y 62 años que quisieron escalar la zona de la supercanaleta, en el Cerro Rincón (Vallecitos). El miércoles, los excursionistas informaron que habían tenido "algunos inconvenientes menores", pero aseguraron que iban a salir por sus propios medios. Sin embargo, llegó la noche y, al no tener noticias de ellos, los efectivos los fueron a buscar. Ahora la luz se está yendo y los montañistas se preparan para enfrentar la tercera vigilia a la intemperie.

Las últimas informaciones indican que los tres sujetos ya habrían sido ubicados, tras sobrevivir a madrugadas con temperaturas bajo cero. "Ya se los avistó, pero es un rescate complicado porque se trata de una geografía muy difícil. De hecho, uno de los andinistas intentó salir y quedó 'enriscado' en la pared sur de la formación", precisó a este medio el Comisario Inspector Mario Lucero, coordinador operativo institucional del corredor internacional.

La Patrulla, a cargo del comisario Antonio Ibaceta, se concentra en extraer a los rescatados y brindarles atención médica. No será fácil. El foco está puesto, en principio, en sacar al individuo que quedó en mitad de la subida. Acompaña el procedimiento un equipo de entre 25 y 30 integrantes de la Escuela de Guías de Alta Montaña.

"Hemos tenido una noche tremenda, con temperaturas extremas -admitió el comisario Lucero-. Anoche se registraron en esta zona unos veinte grados bajo cero, y no obstante estas personas consiguieron sobrevivir. Están vivos, pero con un agotamiento enorme".

El sitio donde están los andinistas, de acuerdo con el testimonio del guía Joaquín Salinas.

Supercanaleta del Cerro Rincón. Imagen: pablo_delmastro

"Todavía no hemos podido hacer contacto físico con ellos", declaró un rescatista. "Hace demasiado que no consumen alimentos, en medio de un entorno sumamente complejo", resumió.

Carrera contra el frío

El panorama es dramático. El guía de trekking Joaquín Salinas, que está colaborando desde el área de refugios, detalló que los afectados se encuentran en una pared vertical ubicada a 5300 metros sobre el nivel del mar.

"No pueden seguir subiendo, por lo tanto no pueden salir. Van a tratar de sacarlos con cuerdas. Y el clima no está fácil, porque acá ya tenemos cero grados. Allá arriba debe estar peor", advirtió.

No es seguro que se logre recuperarlos hoy. De postergarse el operativo, seguramente se les facilitarán víveres a los sobrevivientes, para que resistan mejor y aguarden la llegada del esperado sol.