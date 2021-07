Al menos 21 muertos y una policía violada en motines de Ecuador

Al menos 21 personas murieron y cerca de 50 resultaron heridas en motines simultáneos en dos cárceles de Ecuador, según la Fiscalía y la entidad gubernamental a cargo del manejo de las prisiones, y si bien muchos presos escaparon las autoridades ya recapturaron a 61. Además, se confirmó que una mujer policía fue violada durante los incidentes.



En la prisión ubicada en la provincia costera de Guayas, los enfrentamientos dejaron "8 internos fallecidos y 3 agentes de la Policía Nacional heridos", señaló el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI), en un comunicado divulgado en sus redes sociales.



Mientras tanto, en la cárcel de Cotopaxi, conocida como Latacunga, hay 13 personas privadas de la libertad fallecidas, de acuerdo a la Fiscalía, y alrededor de 35 heridas, con 6 agentes de la Policía también lesionados.

Los familiares de los detenidos esperan afuera, en medio de gran preocupación. Foto: EFE.

El SNAI señaló que los uniformados heridos en la Penitenciaría del Litoral se encuentran "estables" en hospitales y que grupos élite de la policía "retomaron el control" en ambas prisiones.

Cuatro núcleos de conflicto

Las cárceles de Guayas y de Cotopaxi fueron dos de las cuatro prisiones en las que se produjeron sangrientas revueltas simultáneas en febrero de este año, que dejaron 79 reclusos muertos y una veintena de heridos, precisó la agencia de noticias AFP.



Esos incidentes mostraron escenas aterradoras, como cuerpos decapitados, y revelaron el poder de las mafias del narcotráfico en las superpobladas prisiones.

La situación sigue siendo tensa. Foto: EFE.

La semana pasada los uniformados detuvieron a una persona que intentó ingresar a la cárcel de Guayaquil fusiles, pistolas, explosivos y municiones.

Sin control

Ecuador tiene alrededor de 60 cárceles con capacidad para albergar a 30.000 personas, pero en la actualidad aloja cerca de 39.000 reclusos bajo la custodia de unos 1.500 guardias. Según expertos, se necesitan 4.000 agentes para ejercer un control efectivo de las cárceles.



El índice de hacinamiento en las prisiones del país bordea el 30%. En 2020, según la Defensoría del Pueblo, hubo 103 asesinatos en las cárceles.



Para intentar frenar la violencia carcelaria, el gobierno del expresidente Lenín Moreno que dejó el poder en mayo pasado, decretó el estado de excepción en algunas ocasiones. La última medida estuvo vigente hasta noviembre del año anterior.

Fugados

En medio de la pandemia y para reducir la población carcelaria, Ecuador aplicó medidas sustitutivas para quienes cumplían penas por delitos menores, con lo que logró bajar de 42% a 30% la sobrepoblación de las prisiones. Todo indica, no obstante, que no ha sido suficiente.



“Hasta el momento son 61 los recapturados”, informó la Policía, que no precisó cuántos reos se han fugado.



Un oficial indicó que varios agentes habían sido retenidos por los reclusos amotinados cuando intentaban auxiliar al personal del servicio penitenciario de la cárcel de Latacunga, donde el motín se dio en los pabellones de media y de máxima seguridad.



En redes sociales circularon imágenes de personas asesinadas en un sector dedicado a la producción agrícola de la Penitenciaría de Guayaquil, señaló el sitio Primicias, que además reseñó que los enfrentamientos comenzaron cuando había dentro del penal 54 mujeres que visitaban a familiares.



En este mismo penal se registró además un caso de abuso sexual de una mujer policía, de 40 años, con el grado de sargento segundo, en un baño del lugar por parte de un preso al que ella misma identificó como “uno de los líderes” de la revuelta.