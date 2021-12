Fiscal calificó como "aberrante" el crimen del niño asesinado en Neuquén

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, calificó este martes como "un hecho aberrante" el crimen a golpes de un niño de dos años en esa ciudad y adelantó que durante la audiencia de acusación el Ministerio Público formulará cargos por homicidio y abuso contra el padrastro de la víctima, que está detenido.

"En el día de ayer hemos procedido a la detención de un hombre de 26 años, del entorno familiar de la víctima, Laurentino Andrés, sería el padrastro del niño, vive en el barrio toma 7 de Mayo", contó Gerez en una conferencia de prensa que brindó esta mañana.

Y agregó: "Hoy, el fiscal del caso interviniente, Andrés Azar, le va a formular cargos a esta persona por los delitos de homicidio agravado por alevosía y abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la situación de guarda y convivencia".



El fiscal general adelantó que "como en estos casos lo amerita, el Ministerio Público Fiscal (MPF) va a pedir la prisión preventiva del acusado ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación y además porque es un caso que se proyecta para un juicio por jurados".



Además, señaló que el MPF pedirá la pena más severa del Código Penal. "A haber un homicidio agravado con abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado la pena no es otra que la prisión perpetua", dijo.

Allí vivía el pequeño junto a su madre, su padrastro y otros hermanos.

"Estamos ante un hecho aberrante", expresó el funcionario judicial, quien solicitó a la sociedad que confíe en el accionar del MPF, de la Policía, de los peritos criminalísticos, del cuerpo forense y de todos los que trabajan para esclarecer el hecho.



"Necesitamos trabajar en condiciones de armonía y paz social", añadió Gerez en referencia a los hechos ocurridos anoche, cuando, luego de conocerse los resultados de la autopsia, un grupo de vecinos del barrio 7 de Mayo incendiaron la casa del principal sospechoso del crimen.



Al respecto, el fiscal jefe de Homicidios, Juan Agustín García, contó que ayer a la tarde se realizaron allanamientos y un registro en el lugar, con peritos criminalísticos tanto de la policía de la provincia como de la unidad de servicios periciales del Poder Judicial.



"En principio se ha recolectado toda la evidencia necesaria, lo que se encontraba en el lugar", dijo García, quien agregó que "hubiera sido obviamente deseable que no se hubiera incendiado la vivienda, ya que quizás en otra ocasión había una necesidad de realizar una nueva inspección o un nuevo registro en el lugar".



Al ser consultado sobre la posibilidad de que existan más culpables de la muerte del niño, el jefe policial dijo que "la investigación es incipiente" y que por el momento, conforme a las evidencias que se han colectado, se ha decidido ordenar la detención del padrastro.



No obstante, aclaró: "Nosotros no cerramos ninguna puerta, es una investigación que recién se está iniciando, se va a investigar a profundidad el hecho y si hay alguna otra persona que tenga algún grado de responsabilidad o participación también va a ser investigada y acusada".

El caso

El hecho ocurrió ayer cuando el niño fue llevado por el acusado a la guardia del hospital Horacio Heller, en Neuquén donde los médicos constataron que llegó fallecido debido a la gravedad de los traumatismos que presentaba. Los profesionales de la salud notificaron del hecho a las autoridades policiales, tras advertir evidentes signos de violencia en el cuerpo de la víctima.



Por tal motivo, el padrastro del niño, que lo llevó al hospital, quedó demorado, mientras que el fiscal Azar ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio 7 de Mayo, de la capital neuquina, y dispuso que se realice la autopsia correspondiente al cuerpo del pequeño.

El fiscal García, confirmó más tarde que el padrastro del niño fue detenido acusado del homicidio. Del resultado preliminar de la autopsia surgió que el pequeño murió como consecuencia de diversos traumatismos y se determinó además que surgieron indicios de un delito contra la integridad sexual.

García informó que se realizarán estudios complementarios a la autopsia como estudios anatomopatológicos y estudios de ADN. En tanto, para las 18 de esta tarde está prevista la audiencia de formulación de cargos por parte del MPF, durante la cual se conocerán detalles de la imputación y de las pruebas reunidas.



Fuentes judiciales indicaron que el niño tenía tres hermanos, quienes quedaban al cuidado de la pareja de su madre cuando ella salía a trabajar. Tras el hecho, la Defensoría del Niño intervino y tomó las medidas pertinentes a los fines de resguardar a los otros menores.



Por otro lado, un grupo de madres autoconvocadas se reunió esta mañana en el monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén para pedir justicia por el niño, tras lo cual convocó a una movilización para el próximo jueves a las 18.