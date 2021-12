Estaba prófugo por una brutal violación y lo encontraron de casualidad

Guido Gabriel Lugones estaba caminando por la calle y su actitud sospechosa lo delató. El personal de la División Avenidas Céntricas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le preguntó qué hacía ahí y, el hombre de 27 años, se puso nervioso. Al cruzar los datos con el sistema, se dieron cuenta de lo que escondía: estaba prófugo por una brutal violación y un robo.

La orden de detención se produjo el 26 de noviembre cuando a Lugones se le impuso una orden de detención por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real. No contento con cometer solo ese delito, también le robó a la víctima un celular Xiaomi color azul con funda blanca y diez mil pesos en billetes de quinientos.

Los grupos de Facebook de vecinos repudiaron el accionar del hombre y difundieron su foto para pedir la detención. "No puedo entender cómo no estamos unidos haciendo algo por esa mujer que sufrió la violencia de este tipo. No estamos entendiendo que hoy ella se salvó, pero mañana puede haber una que no la cuente", explicaba uno de los integrantes del grupo.

Si bien estuvo algunos días prófugo y un poco alejado de la zona de su casa, el viernes pasado fue interceptado por la Policía en la esquina de Bouchard y Lavalle, en el barrio de San Nicolás. Por el hecho interviene el Juzgado de Garantías N°8 de Cañuelas.