Está prófugo por un tremendo crimen, pero sigue usando las redes sociales

Un policía que es intensamente buscado por el femicidio de su pareja en Salta sigue usando sus redes sociales para hablar con amigos de la víctima. Lo curioso del hecho es que si bien efectivos provinciales y nacionales están afectados en la búsqueda, no puede ser localizado.

Jorge Nicolás García de 31 años está sospechado de ser el autor del crimen de Gladys Paz, ocurrido el pasado jueves en Salta. El sospechoso es policía y estaba en pareja con la víctima -también integrante de la Fuerza- con quien tenía un hijo. El cuerpo de la mujer fue encontrado por sus compañeros en la casa que alquilaba junto a su pareja. Fue asesinada de un tiro y su cadáver estaba sobre la cama.

El agresor escapó a bordo de una moto y hasta el momento no ha sido encontrado. Si bien hay efectivos de Salta y nacionales afectados en la investigación, no han podido localizarlo. Lo curioso del hecho es que, a pesar de estar prófugo, sigue usando sus redes sociales.

Durante la madrugada, según publica el sitio InfoSalta, mantuvo una conversación con una amiga de la víctima, donde pide perdón por lo hecho y solicita que cuiden a su hijo.

-No sé qué me pasó. La amé tanto a mi gringa. No puedo vivir sin ella. Cuidalo a Benicio si podes. Perdoname soy una bestia

El chat que mantuvo con una amiga de la víctima

Foto: InfoSalta

Estas son las frases que le envía por chat a la amiga de su pareja. Luego eliminó el perfil y ya no puede ser rastreado.

La familia de Paz sospecha que a García lo están cubriendo sus colegas, lo que le permite moverse con tranquilidad. Mientras tanto, desde la fiscalía piden que quien tenga información del hombre, lo comunique.

García se fio a la fuga en una moto Corven azul. En ese momento vestía un pantalón deportivo azul, campera negra, casco negro con letras blancas y zapatillas blancas con franjas negras en sus laterales.