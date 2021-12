Habló la esposa del rastreador "estrella" detenido por plantar pruebas

"Él no cometió ningún delito", fue una de las frases que dijo la esposa de Mario Herrero, el rastreador que fue detenido en Río Negro por orden de los investigadores de Mendoza. El hombre está sospechado de "plantar" pruebas en la causa de Viviana Luna, desaparecida en Potrerillos.

Herrero fue detenido este viernes luego de que el fiscal de Homicidios de Mendoza, Gustavo Pirrello, ordenara su captura por manipular evidencia durante la búsqueda de Viviana Luna, desaparecida en diciembre de 2016 en Potrerillos. Herrero está acusado de dos denuncias falsas, falso testimonio, usurpación de título y encubrimiento.

Este sábado, la esposa del hombre, Andrea Tolosa, brindó una entrevista al medio Noticias.net donde dio su versión de los hechos y asegura que Herrero es inocente.

"El juez de Viedma, Adrián Miguel Dvorzak, no quiso ni escuchar la defensa de los abogados de Marcos, así que lo trasladan a Mendoza. Hago responsable a este juez por lo que le pase a Marcos en Mendoza. Lo único que me decía ayer era que tratara de que no se lo lleven porque de allá no volvía más", dijo.

La mujer sostuvo que Herrero "no cometió ningún delito grave para que le hagan lo que le están haciendo".

En relación a la causa de Luna, sostuvo que "cuando llegó al lugar los perros fueron hasta un hotel abandonado, en presencia de los abogados de la familia, los testigos, los hijos, se filmó y se sacó fotos de todo lo que se encontraba y ahí marcaron restos óseos en una habitación".

Siguiendo esta línea, amplió: "Llamaron al Gabinete de Criminalística, pero mientras estaban trabajando en eso un perro siguió recorriendo y encontró una cartera donde adentro tenía diferentes evidencias. Algo que mencionaba era que Viviana Luna fue víctima de una red de trata y mencionaba que estaba involucrada la fiscal Claudia Ríos y ese debe haber sido el motivo por el cual no quería que Marcos estuviera en la causa".

"Lo de manipular evidencia es porque cuando él encontró esa cartera la revisó para ver qué tenía. A eso ellos le llaman manipular la evidencia, porque los restos óseos los levantó el Gabinete de Criminalística. Es más, a Marcos lo detuvieron en Mendoza, le sacaron muestras de ADN y accedió a todo lo que la Justicia de Mendoza le pidió", agregó.