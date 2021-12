Acusado de matar a Nancy Videla dice que "era como un padre" para ella

Los abogados defensores de Damián Lezcano Mendoza (70), detenido como sospechoso de haber cometido el crimen de Nancy Videla -cuyo cuerpo fue hallado en la vivienda que administraba el hombre-, aseguraron el viernes por la tarde que su cliente “es inocente” y que tenía una relación “como la de un padre y una hija” con la víctima.



Héctor Acosta, uno de los letrados que representa a Mendoza, dijo al canal Crónica TV que “el juez (Diego Javier Slupski) está acusando y en este momento tiene a una persona inocente en calidad de detenido injustamente y arbitrariamente”.



“¿Involucraron a un perejil para ponerlo a disposición de la Justicia, y decir que esto se terminó?”, se preguntó el abogado, quien ya solicitó la prisión domiciliaria para su defendido debido a su edad y a que tiene problemas de salud. Luego Acosta señaló que “la Justicia argentina lo está persiguiendo porque (Lezcano Mendoza) es extranjero”, por lo que “está actuando con un odio racial”.

"Él la quería mucho"

Respecto a la relación entre el imputado y Videla, relató que “era como la de un padre con la de una hija, la quería mucho. Ella le pedía dinero porque no tenía”, y que se conocían “aproximadamente hace siete meses”.



“Nancy frecuentaba a Damián para pedirle dinero. No llegaba a fin de mes”, sostuvo Acosta y añadió que su representado “está callando y está cargando con una culpa que no le corresponde”. Por último, aseguró que “las pruebas de la fiscalía no son contundentes" y que “la Justicia tiene que investigar a todos, desde el círculo íntimo (de Videla) hacia afuera".



En tanto, Jorge Alfonso, el otro abogado de Lezcano Mendoza, aseguró que el hombre “no estuvo en el lugar del hecho”.

Nancy tenía 31 años.

No descartan un ataque sexual

Nancy murió a raíz de un fuerte golpe en la cabeza y los investigadores no descartan que haya padecido un ataque sexual. La autopsia, realizada esta mañana en la morgue judicial porteña, permitió a los peritos identificar formalmente a Videla (31) como la mujer que fue hallada desnuda, cubierta con cal y envuelta en una bolsa, sepultada bajo un contrapiso en una vivienda de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.



El Cuerpo Médico Forense le informó al juez que la causa de muerte fue una "fractura y traumatismo de cráneo" a raíz de un fuerte golpe en la cabeza. "La víctima también padeció maniobras de asfixia pero la muerte fue por el traumatismo", dijo una fuente judicial.



Además, según las primeras estimaciones a confirmar con estudios complementarios, el cuerpo de Videla llevaba de "cuatro a cinco días en proceso de putrefacción", aunque la data de muerte se intentará precisar con otros peritajes.



Por el proceso de descomposición, los forenses no detectaron a simple vista ningún signo de abuso, aunque se esperarán los resultados de hisopados y otros estudios complementarios para ver si hubo o no algún tipo de ataque sexual.



Alan Leguizamón, novio de la víctima y quien había hecho la denuncia por la desaparición, aseguró hoy a la prensa: "Lo único que voy a pedir por ella es Justicia".

Lezcano tenía antecedentes por homicidio

En tanto, se negó a declarar el único detenido, el mencionado Damián Lezcano Mendoza (70), administrador de la vivienda donde fue hallado el cuerpo y en la que Videla había vivido hacía un tiempo. "No entiendo nada", fue la única frase que dijo en la audiencia. El juez Slupski le imputó la comisión del delito de "homicidio agravado por violencia de género" (femicidio) y un posible ataque sexual.



"Por más que en la autopsia, por el estado del cuerpo, no pudieron confirmar el abuso, el hecho de que la víctima fuera hallada desnuda, indica que pudo padecer algún delito de índole sexual", explicó una fuente judicial.



La indagatoria se hizo de manera remota y vía electrónica, con Lezcano Mendoza desde su lugar de detención, la alcaidía de la Comisaría Comunal 4, del barrio porteño de Parque Patricios. El detenido cumplió una condena por homicidio por un hecho ocurrido en 2002 en el partido bonaerense de La Matanza, cuya pena venció el 13 de noviembre de 2005, informaron otras fuentes judiciales.



El juez Slupski analizaba tras la indagatoria declararse incompetente y girar el expediente a la justicia de Lomas de Zamora. Es que los investigadores tienen acreditado que Nancy llegó con vida a Ingeniero Budge, y que allí fue asesinada.



Amigos, vecinos y el novio de la mujer se movilizaron esta tarde en la casa de la víctima y en la esquina del inquilinato en el que encontraron el cuerpo para pedir "justicia" por el femicidio.

Cronología de un crimen

Nancy desapareció el viernes 26 de noviembre por la tarde y quedó registrada por las cámaras saliendo del edificio de la avenida Santa Fe 3770 de Palermo, donde trabajaba como empleada y niñera en una casa de familia.



De allí, se tomó un colectivo hasta la estación ferroviaria de Constitución, donde un video la muestra cruzando el hall de la terminal a las 17.36 para abordar el tren de la línea Roca rumbo a la estación de Lanús.



En el centro de transbordo de Lanús, otra cámara la tomó, media hora después, a las 18.12, subiendo a un colectivo de la línea 283 ramal B, con rumbo hacia Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora, donde vivía pero nunca llegó.



Su novio aportó un intercambio de WhatsApp que tuvo a las 18.16, cuando Nancy le dijo: "Esperando el tren amor", aunque por los horarios de los videos y el recorrido de su celular, los investigadores la ubican en ese momento ya en el sur de conurbano.



Las antenas de celular captaron el teléfono de Nancy encendido por última vez en la zona de Ingeniero Budge, a unas 17 cuadras de su casa y cerca del domicilio donde esta madrugada se halló un cadáver.