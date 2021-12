Habló el padre del niño asesinado a golpes: "Que no sea un olvidado más"

Nuevamente, un caso de maltrato infantil sacude al país. Emiliano tenía dos años y vivía con su familia en Villa Nueva, Córdoba. El 23 de diciembre se conoció su triste fallecimiento, producto de los golpes que recibió por parte de su padrastro. José Messa, el padre del niño, realizó una publicación en redes sociales y pidió: "Que no sea un olvidado más".

Emiliano había sufrido brutales golpes y, por el hecho, se detuvo a su madre, Ana Yael Piedra (28) y a su padrastro, Jonathan Marcelo Fernández (26). Si bien el niño fue internado en el Hospital Pasteur de Villa María, la gravedad en su estado de salud generó que fuera trasladado hacia el Hospital de Niños en la capital provincial.

Por este motivo, este martes, José Messa, el padre biológico del chico, se presentó como querellante particular frente al fiscal René Bosio de la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno y prestó declaración testimonial por más de dos horas. Luego, durante la tarde, compartió en sus redes sociales un carta.

"Pensar hoy que Emiliano no está conmigo, todo lo que pierdo y perderé de verle hacer como padre, eso me desgarra en vida. Hoy pido justicia por mi hijo Emiliano, para que no sea un olvidado más. No solo por él, pido por todos los y las niñas indefensos\as, despojados de todos sus derechos, asesinados en manos de personas bestiales, atroces e inhumanas", expresó.