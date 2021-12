Quién era Salomón, el niño de dos años asesinado a golpes en Neuquén

Salomón nació el 4 de octubre de 2019 en Neuquén. Tenía apenas dos años cuando su padrastro lo llevó al Hospital Heller, pero lamentablemente sin vida. El niño presentaba golpes en su cuerpo y, según trascendió también poseía "signos compatibles de abuso sexual". En esta nota se repasarán tramos de su breve existencia.

Salomón vivía con su madre, su padrastro y tres hermanos en el barrio Toma 7 de Mayo. De su padre no se sabe nada, y del padre de sus dos hermanos mayores solo se conocía el lugar de residencia. En tanto, la hermana más pequeña, una beba de apenas cuatro meses, es hija de la pareja que "los cuidaba".

Su madre iba a trabajar y todos los niños quedaban con su padrastro. Sin embargo, este lunes fue diferente. Salomón llegó sin vida al Hospital Heller de Neuquén, presentaba golpes reiterados en todo su cuerpo y signos de abuso sexual.

Cuando se enteraron la noticia los vecinos, increparon a la madre y pidieron justicia por el esclarecimiento del hecho. Minutos después de que el equipo policial terminara el peritaje correspondiente, una gran cantidad de personas ingresó en la casa, que fue saqueada e incendiada.

Luego del hecho, los tres hermanitos quedaron al cuidado de una institución gubernamental mientras se avanza con la investigación. Por el momento, se espera la formulación de cargos para Andrés Laurentino, de 26 años, por el crimen de Salomón.

Una vida de violencia

Mariano Gutiérrez, el padre de los dos hermanos mayores de Salomón -de cuatro y cinco años- habló con FM Nova 101.3 y explicó que "está viendo que le den una mano para los pasajes".

En relación al clima que mantenía cuando se encontraba viviendo en pareja con la madre de Salomón, el hombre resaltó que "era una relación muy violenta". "Nos llevábamos re mal. Era mutua la violencia, yo le pegaba a ella y ella me pegaba a mi, pero ella no tenía voluntad de cambiar, por lo que agarré mis cosas y le dije que no me vería nunca más", explicó.

Según el relato del hombre, la madre de los niños, Alicia, "le pegaba mucho a los nenes y se drogaba mucho". "Trataba de comunicarme con los chicos y ella me bloqueaba, las pocas veces que me dejaba hablar era cuando le pasaba plata".

Por otro lado, Gutiérrez afirmó que no conocía a Andrés Laurentino, el hombre detenido por el crimen de Salomón, pero afirmó: "No lo conozco, ni lo quiero conocer. En pocas palabras, si lo cruzo, lo mato".