Se hizo pasar por ginecólogo y estafó a cientos de mujeres con un método bastante particular

La Policía de la ciudad de Bari, en el sur de Italia, allanó hoy la casa de un hombre que está siendo investigado por hacerse pasar por ginecólogo para persuadir a unas 400 mujeres de someterse a un examen vaginal por webcam, se informó oficialmente.



La operación permitió la incautación de varios teléfonos y tarjetas de memoria en el domicilio del hombre, de 40 años, que fueron intervenidos a raíz de las denuncias de numerosas víctimas, según reportó la agencia de noticias AFP.



Según un comunicado de la Policía de Bari, se sospecha que el hombre se puso en contacto con mujeres que habían realizado exámenes ginecológicos en clínicas para comunicarles que padecían infecciones vaginales. "Luego las convenció para que realizaran un examen vaginal en línea", precisa el reporte policial y añade que más de "400 mujeres en toda Italia" fueron contactadas.

"Me pidió que mostrara mis partes íntimas para confirmar el diagnóstico"

"Se presentó como médico. Conocía mi fecha y lugar de nacimiento y me preguntó si había realizado un examen ginecológico en los últimos meses", declaró una víctima, citada por el diario La Repubblica.



Y explicó: "Me hizo más y más preguntas personales y luego exigió una videollamada a través de Zoom o Hangout (y) me pidió que mostrara mis partes íntimas para confirmar el diagnóstico".