Grave: una modelo denunció a su novio por maltrato

Una modelo denunció a su novio por maltrato físico, verbal y violencia sexual. La acusación fue realizada por la joven de 24 años en sus redes sociales y causó gran conmoción. La Justicia investiga el caso tras la divulgación de las imágenes donde se la ve con evidentes marcas en su rostro a raíz de los golpes.

Camila Alfaro, una modelo colombiana de 24 años, decidió contar en sus redes sociales el infierno que debió atravesar. Según su testimonio, estuvo en pareja durante dos años con Sebastián Valencia, hijo de empresarios colombianos. Durante la relación, asegura, fue víctima de abusos verbales, físicos y sexuales.

Alfaro asevera que el maltrato psicológico era tal que cualquier situación la hacía exaltarse, gritar, golpear objetos y a sí misma. Él habría grabado estos episodios para manipularla y para que no hiciera referencia del maltrato en su contra

"Fui abusada física, sexual, verbal y emocionalmente por parte de él", sostiene la joven quien realizó la denuncia en la Justicia, pero su caso fue archivado.

La agresión más grande ocurrió luego de una fiesta cuando la pareja regresaba a la casa que compartían en una camioneta.

"Me decía que me bajara, y como no lo quise hacer me haló del pelo, me dio golpes en la nariz, me ahorcaba", denuncia. Los golpes le causaron una fractura en el tabique nasal, hemorragia y trauma de tejidos blandos de la cervical y la espinal dorsal, según un informe que mencionó en el video.

Tras la repercusión del video que cuenta con más de 6 millones de reproducciones, la Justicia sostuvo que le dará prioridad a la causa.

La modelo asegura temer por su vida y teme que la Justicia vuelva a archivar la denuncia.