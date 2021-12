Gatillo fácil: policía le disparó en los genitales a un joven

Se conoció otro caso de gatillo fácil contra jóvenes. Esta vez ocurrió en el partido bonaerense de La Matanza, justamente en la puerta del emblemático boliche Jesse James, donde Tomás Ramos (22) recibió dos disparos de escopeta en la zona de la ingle por parte de un policía.

Fue el 21 de noviembre, aunque el caso cobró más notoriedad en las últimas horas. Como sucedió hace poco durante otro episodio similar en Miramar, el efectivo adujo que "se le escaparon los tiros".

Según trascendió, todo comenzó cerca de las 6 de la mañana, cuando Tomás fue atropellado por desconocidos que luego le quisieron pegar. Entonces se inició una riña entre dos grupos sobre la calle República de Portugal. Entre ese panorama, según la denuncia, el oficial Gustavo Pedrozo sacó su escopeta antidisturbios y disparó, impactando dos veces sobre Tomás.

Flavia, la mamá del chico, dijo en diálogo con C5N que -aunque lo vieron tendido- los policías no llevaron a su hijo al hospital. Tampoco lo hizo personal de la discoteca. "Me dijeron que había tenido un accidente. Llegué a los tres minutos y me lo encontré tirado acá. Escuchaba sus gritos, diciendo 'no me quiero morir'. Él tenía un agujero en la zona baja del pantalón, mientras había una ambulancia parada al lado. A los 10 minutos llegó otra ambulancia y lo cargamos. Pregunté quién había sido el que disparó y un testigo que habló conmigo por teléfono señaló a Pedrozo", detalló la entrevistada.

Flavia contó que al encarar al uniformado, este le respondió brutalmente: "se me escaparon tres tiros, si querés andá a denunciarme a la comisaría".

Ahora Tomás está en reposo por 30 días, con una sonda y a la espera de una operación, ya que le tienen que hacer una reconstrucción de uretra. "No puede hacer pis por sus medios", revelaron sus familiares, que aún esperan que el boliche entregue las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Además, se quejan de que ni el policía que tiró ni sus compañeros avisaron a sus superiores sobre el incidente. Conjeturan que fue un intento de ocultar el hecho.