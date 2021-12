Femicidio de Úrsula Bahillo: el contundente pedido a los funcionarios

La organización feminista Atravesados por el Femicidio aseguró estar “conforme” con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de la localidad bonaerense de Rojas, que condenó a prisión perpetua al expolicía bonaerense Matías Ezequiel Martínez por el femicidio de Úrsula Bahillo, y pidió que “se juzgue a todos los funcionarios que miraron para el costado y no hicieron nada” para evitar el crimen.

"Estamos conformes con la sentencia. No pensábamos que podría haber sido otra”, afirmó Marcela Morera, perteneciente a la ONG Atravesados por el Femicidio.

Además, Morera explicó que si bien no pudieron acompañar presencialmente a los familiares de Úrsula “por la lejanía y temas de traslados”, sí lo hicieron “a través de las redes sociales”. Por otro lado, desde la ONG pretenden que el proceso judicial del caso “tenga una segunda parte”.

“Desde Atravesados por el Femicidio, esperamos que venga una segunda parte, porque como muchos casos, se podía haber evitado. Martínez tenía una denuncia por un ataque sexual a una niña con discapacidad, la cual no fue tenida en cuenta y no fue apartado de la fuerza. Esto ocurrió en enero de este año y el fiscal o juez a cargo decidió no hacer nada por la feria judicial y dejó a un asesino y violador suelto, que tuvo la oportunidad de matar a Úrsula", explicó Morera.

"Esto no termina acá, hay que ver quiénes son todos los funcionarios que miraron para el costado y no hicieron absolutamente nada. La pena para ellos tiene que ser ejemplar. Estamos cansados que la policía, la fiscalía y los juzgados miren para otro lado”, finalizó la mujer.

El caso

El 8 de febrero el efectivo de la policía bonaerense, Matías Martínez, asesinó a Úrsula Bahillo, de 15 puñaladas, según reveló la autopsia. La joven había denunciado a su ex pareja por violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

El cuerpo de Úrsula fue encontrado entre unos pastizales en el paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, donde ella vivía con su familia. Fue el tío del femicida quien se comunicó al 911 y refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”.