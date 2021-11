Tras el incidente, habló la "chica bien" que insultó a la Policía

Eliana Sosa, la joven que la semana pasaba fue filmada mientras gritaba insultos racistas a la Policía tuvo que declarar este lunes y explicó lo que le ocurrió esa noche. Asimismo, habló con la prensa y se mostró arrepentida por los hechos y sostuvo que no le "molestaría hacer tareas comunitarias".

El miércoles comenzaron a viralizarse las imágenes de una mujer que mantenía una fuerte discusión con su pareja en el barrio porteño de Colegiales. Cuando efectivos de la Ciudad intentaron disuadirla comenzó a decir frases discriminatorias hacia la policía.

"No me toques, no me gustan las negras", fueron algunas de las cosas que se le escucharon decir.

Frente a esto, la fiscal especializada en discriminación, Mariela De Minicis, citó a Sosa a una audiencia de intimación. La joven concurrió y declaró y se disculpó por su actitud.

"No me reconozco en este hecho. No fue mi intención insultar a los policías. No tengo nada en contra de ellos. No quise insultar a otro tipo de gente", dijo en diálogo con medios nacionales.

Asimismo, reconoció que esa noche estaba bajo los efectos del alcohol y pidió disculpas a quienes se sintieron mal por sus dichos.

"Les pido disculpas a todas las personas que se sintieron mal por lo dicho", sostuvo y agregó que quiere verse cara a cara con los policías para "pedirles disculpas".

En cuanto a las posibles sanciones que podría recibir -desde una multa de $2 mil hasta trabajos comunitarios- indicó que "o tengo ningún problema, es más, lo hago bajo mi responsabilidad. No tengo nada contra la gente".