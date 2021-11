La "chica bien" que insultó a la Policía es investigada por discriminación

La viralización del video de una "chica bien" que insulta con frases racistas a la Policía es investigada por discriminación y deberá presentarse este lunes en la Justicia. La investigación del ministerio Público Fiscal se inició de oficio y la condena que conlleva es trabajo comunitario o una multa que no supera los $2 mil.

El miércoles comenzaron a viralizarse las imágenes de una mujer que mantenía una fuerte discusión con su pareja en el barrio porteño de Colegiales. Cuando efectivos de la Ciudad intentaron disuadirla comenzó a decir frases discriminatorias hacia la policía.

"No me toques, no me gustan las negras", fueron algunas de las cosas que se le escucharon decir.

Frente a esto, la fiscal especializada en discriminación, Mariela De Minicis, citó a la mujer para el lunes próximo a una audiencia de intimación.



El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, también actuó y presentó una denuncia por discriminación ante el titular a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

"Situaciones como éstas no pueden ser toleradas, los policías día a día se juegan la vida por los vecinos de la Ciudad y es mi deber como ministro velar por su seguridad y protegerlos", sostuvo D´Alessandro.

La denuncia es por la posible trasgresión a la Ley N° 23.592 y al artículo 70 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de ser hallada culpable, la sanción que contempla son de dos a diez días de trabajo de utilidad pública o cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa.