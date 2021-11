Video: una "piba bien" le pegó a su novio, insultó de forma racista a la policía y se hizo viral

El exceso en el consumo de alcohol suele potenciar la estupidez que naturalmente poseen muchas personas. Esto le sucedió a una "piba bien" que salió con su novio, luego discutió con él en plena calle, lo agredió y cuando tuvo que intervenir la policía se despachó con una serie de frases e insultos cargadas de racismo e imbecilidad.

El lamentable episodio ocurrió en las cercanías del cruce de Lacroze y Freire en el barrio porteño de Colegiales donde la joven, claramente pasada de copas, le pegó a su novio, hizo un escándalo y tuvo que ser contenida por oficiales de la Policía de la Ciudad. Allí fue cuando sacó a relucir todo su odio e imbecilidad.

"Dejá de grabarme vos pobre de mierda", le dijo primero a la persona que documentó el bochornoso momento. "No me toqués, no me gustan las negras", fue la frase que le dijo varias veces a la agente que intentaba calmarla. Acto seguido otro policía logró calmarla por unos segundos, pero todo comenzó a otra vez cuando la oficial le alcanzó la campera que se le había caído al suelo.

Allí la joven una vez más la insultó y hasta le pegó una cachetada en el brazo a la oficial. "No me toques, no me gusta la gente oscura" vociferó ante la mirada de otros jóvenes y de algunos vecinos que se despertaron por los intensos gritos. "Por qué me grabás, mirá lo que sos con esas ojotas de indio pobre", redobló la enajenada muchacha.

Uno de los oficiales finalmente logró calmarla y comenzó a llevarla por la vereda hacia otra zona, pero ella seguía gritando que no la sigan. Cuando uno de los presentes le sugirió que si seguía con esa actitud la iban a detener le dijo: "Callate vos pobre de mierda". Insólito.