"Tengo un muerto en mi casa", dijo el asesino de La Matanza

Una escalofriante confesión realizó el sospechoso de un crimen ocurrido este domingo en la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza. El hombre llamó a una compañera de trabajo y le dijo: "Tengo un muerto en mi casa". La intención era hacerla cómplice del hecho y que lo ayudara a deshacerse del cuerpo".

Norberto Rodríguez, un mecánico de 45 años, fue detenido acusado de asesinar a facazos a su pareja, Liliana Beatriz Lezcano. El hombre la habría atacado con un arma blanca de fabricación casera -tipo faca- y un arma de fuego.

La mujer fue asesinada en el dormitorio de la casa que compartía con el supuesto asesino en la calle Thames al 3800. Tras el hecho, Rodríguez llamó a dos compañeros de trabajo. Cuando una de ellas atendió, del otro lado de la línea la voz del mecánico le confesaba: "Tengo un muerto en mi casa".

Rodríguez trabajaba en una cooperativa desde hacía 4 meses, por lo que Florencia aún no entiende por qué recibió esa llamada.

"Él me dice: 'tomamos cerveza, cocaína, fumamos porro, la maté y me fui a dormir y cuando me levanté estaba Liliana muerta. Necesito que me ayuden. Yo no quero ir preso porque ella se mató", aseguró Florencia en declaraciones a medios nacionales en relación a la confesión que le hizo el hombre.

Los planes del femicida eran cortar y enterrar el cuerpo de Lezcano, pero no pudieron concretarse porque Florencia dio aviso al 911. Cuando los uniformados llegaron a la vivienda, el cuerpo de la víctima estaba en el dormitorio rodeado de un charco de sangre.