Mató a su ex a puñaladas pero para su abogado no hubo violencia de género

La justicia de Chubut dictó hoy la prisión preventiva por cuatro meses para el acusado de haber asesinado a puñaladas a la docente y locutora Daniela Velazco, en un femicidio cometido el viernes pasado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, informaron fuentes judiciales.



La decisión de la jueza Penal María Laura Martini recayó sobre Miguel Ángel Asencio, cuya defensa no objetó la detención aunque sí consideró que no medió violencia de género sino que se trató de un "homicidio simple".



Según las fuentes, en la audiencia de control y apertura Camila Banfi, fiscal Jefa; y Marcelo Cretton, fiscal general de Comodoro Rivadavia; solicitaron que declare legal la detención del sospechoso y se le formalice el hecho en base a la calificación provisoria de "femicidio". Mientras que la defensora pública María Cristina Sadino no se opuso a la legalidad de la detención, la cual se produjo en flagrancia.





De acuerdo a las fuentes, el personal de guardia de la seccional 1ra. de Comodoro recibió una llamada de una particular expresando que habían apuñalado a una persona, por lo que los efectivos se trasladaron hasta el lugar y la vicedirectora de la escuela Perito Moreno le informó que una docente había sido apuñalada por un masculino.



Esta testigo refirió que personas civiles y de tránsito corrieron detrás del agresor, quién se detuvo en la calle Brown al 535, donde amenazó con quitarse la vida y solicitó leer una carta. Finalmente, Asencio arrojó el cuchillo y fue apresado por la Policía, mientras que la víctima ingresó ya sin vida al hospital local.



El hecho ocurrió el viernes último, aproximadamente las 14.20, cuando la víctima ingresó a trabajar a la escuela Perito Moreno, donde daba clases de Lengua, y fue abordada presuntamente por Asencio, quién llevaba consigo con un cuchillo de al menos 30 centímetro de largo.





La mujer recibió cuatro puñaladas, dos de ellas mortales y dos defensivas, lo que fue advertido por la testigo que observó la fuga del agresor y llamó a la Policía. En la persecución, el sospechoso intentó agredir a un testigo mediante varias estocadas pero no logró herirlo.



Según la fiscalía, el imputado y víctima mantuvieron una relación de cinco meses y que ésta ya había finalizado. Por ello, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) calificaron el hecho como "homicidio agravado por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer".