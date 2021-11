Video: un policía baleó a un hombre que estaba atacando a su pareja

Un efectivo de la policía bonaerense baleó en el tobillo derecho a un hombre que lo amenazó con un cuchillo, cuando quiso evitar que continuara maltratando a su pareja en el playón de una estación de servicio del barrio porteño de Parque Patricios. El hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada de ayer en el playón de una Shell ubicada en Famatina y Pepirí; y quedó filmado por cámaras de seguridad que grabaron todo el episodio en video.



Según las fuentes, allí se encontraba una pareja que mantenía una discusión, lo que alertó al policía que, vestido de civil y franco de servicio, había llegado a cargar combustible. El oficial, que cumple funciones en el Centro de Entrenamiento de La Plata, al ver que el hombre agredía verbal y físicamente a la mujer, a quien tomó del brazo y comenzó a zamarrear, se acercó para intermediar, momento en que fue amenazado con un cuchillo.



Según el relato del policía, en ese momento tomó una tonfa y la pistola reglamentaria que portaba y, sin apuntar al agresor, intentó disuadirlo, aunque sin éxito. En cierto momento, el oficial le efectuó un disparo y lo hirió en el tobillo, tras lo cual el hombre quiso escapar aunque fue detenido a una cuadra, en la calle Famatina y Elía.

En el siguiente video puede verse la secuencia:

Ya está libre

El herido fue asistido por el personal médico del SAME, que lo trasladó al hospital Penna con una herida en el tobillo, bajo estricta vigilancia.



En principio, el efectivo policial, de 26 años, fue aprehendido y entregó su arma reglamentaria por decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31. Tras tomarle declaración, el magistrado interviniente dispuso su libertad, dijeron las fuentes judiciales.



La mujer agredida, de 22 años, fue revisada y no tenía lesiones, mientras que un testigo que dijo haber observado todo ratificó los dichos del policía. El Ministerio de Seguridad bonaerense, por medio de Auditoria General de Asuntos Internos, se puso a disposición de la justicia porteña y está a la espera de si se toma o no algún temperamento con el efectivo.