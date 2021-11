Domiciliaria para el hombre que mató a patadas a un ladrón

La Justicia de Garantías le otorgó la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico al repartidor de comidas acusado de matar a golpes y luego quitarle las zapatillas a un ladrón que le robó la bicicleta el 19 de septiembre último en el partido bonaerense de Moreno, al hacer lugar a un pedido de la defensa que consideró que el imputado tiene "conducta vecinal intachable" y "no hay peligro de fuga".



La resolución de cinco páginas fue dictada por el juez de Gafisión preventiva por el "homicidio agravado por alevosía en concurso real con robo" de Javier Coria (22). Este es el video del tremendo incidente:

Debate

A pesar de la oposición de la fiscal del caso, Luisa Pontecorvo; y del abogado de la familia del fallecido, Hugo López Carribero; el magistrado hizo lugar a los argumentos del defensor particular Gonzalo Rodrigo Fuenzalida, quien planteó que Maidana "tiene una conducta vecinal intachable, es un hombre de familia y trabajador, que es el único sostén de familia, que no opuso resistencia al momento de su aprehensión y carece de todo tipo de antecedentes penales".



Por lo tanto, el defensor entendió que "no existen riesgos procesales ni peligro de fuga por parte" del acusado.



(…) Adoptando como propios los argumentos expuestos por la defensa en cuanto a que Maidana posee domicilio fijo, buen concepto vecinal (…) su corta edad y la carencia de antecedentes penales, entiendo que corresponde hacer lugar a la imposición de una medida de coerción menos gravosa como ser la morigeración en el domicilio aportado, bajo la modalidad de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico", afirmó el juez.



Para el magistrado, el arresto domiciliario ha demostrado ser "una alternativa legítima y confiable para conciliar las necesidades procesales del encierro cautelar con el debido respeto de los derechos y garantías constitucionales, necesariamente afectados con la privación carcelaria".



Y "a los efectos de asegurar su sometimiento a proceso", el magistrado también le impuso una caución personal de un millón de pesos.

Por su parte, el abogado López Carribero, quien representa al padre del fallecido, Osvaldo Antonio Coria, dijo hoy que "la medida no tiene ni un argumento sustentable" y que "fue apelada inmediatamente".



"La medida no se hará efectiva mientras no quede firme. Tampoco estamos de acuerdo a que eso pase porque van a dejar a un asesino suelto", se quejó el letrado, quien adelantó que trabajará para que "Maidana quede preso y sea llevado a juicio, pero detenido y no libre como buen vecino".

El caso

Coria murió el 26 de septiembre último en el hospital Larcade, de San Miguel, luego de siete días de agonizar debido a los politraumatismos craneoencefálicos que sufrió al ser atacado a golpes por Maidana.



Por el hecho también había sido detenido Rodrigo Tejeda (29), el conductor de una camioneta que ayudó a Maidana a perseguir y alcanzar al Coria tras el robo, quién si bien en un principio fue indagado como partícipe necesario del homicidio, finalmente fue liberado por falta de mérito, ya que para la fiscal no hay pruebas suficientes en su contra.

"Aprovechando la indefensión de Coria, Maidana imposibilitó con su accionar la defensa de la víctima, con la clara intención de darle muerte" (fiscal Luisa Pontecorvo)

Para la fiscalía, "aprovechando la indefensión en la que quedara colocado Coria, el aquí imputado Eduardo Ezequiel Maidana desciende de la camioneta y actuando intempestivamente, asegurando su ejecución, imposibilitó con su accionar la defensa de la víctima, con clara intención de darle muerte".



"Las certeras patadas focalizadas en la zona de su cabeza, lo sumieron en un estado de inconsciencia que lo privó de ejercer defensa de tipo alguno para repeler la agresión, lesiones que provocaron el fatal desenlace con la pérdida de su vida", detalló en su escrito la fiscal Pontecorvo.



Otro agravante que consideró la fiscal fue la postura de Maidana durante sus descargos de defensa, donde "incurrió en falsedades y fue mendaz en más de un dato" con el objetivo de "mejorar su situación procesal".



"Estas situaciones exponen y evidencian que el imputado hará lo posible para abstraerse de su responsabilidad en el hecho que se ventila", remarcó.



El robo ocurrió el 19 de septiembre, alrededor de las 21, en el cruce de las calles Carriego y Aeronáutica Argentina, del barrio Lomas Verdes, de la localidad de Villa Trujui, mientras que el homicidio de Coria fue en Belisario Roldán, entre Acoyte y Equidad, del barrio 202, de la misma localidad.



Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, cuyo video (que compartimos en esta nota) es una prueba clave del expediente. Allí se observa que Maidana se baja de la caja de la camioneta, le da primero una trompada a Coria, luego le arroja encima la bicicleta y finalmente le aplica al menos 10 patadas en la cabeza hasta dejarlo inconsciente.