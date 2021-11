Espectacular vuelco e incendio de un camión causa trastornos en Panamericana

El espectacular vuelco de un camión sobre una arteria clave está causando muchos trastornos en el tránsito. El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 44 en la Panamericana, cerca del ramal Campana, cuando un camionero perdió el control del vehículo y este quedó sobre el asfalto perdiendo gran parte de su carga.

El contenido de la carga quedó tendido sobre ambos carriles por lo que el tránsito quedó muy complicado en esa zona. Los vehículos que transitan por allí pero con el correr de los minutos fueron desviados por la colectora y se produjo una extensa fila con muchas demoras.

La carga que quedó sobre la calzada eran principalmente lácteos que con el correr de los minutos lograron despejar de uno de los carriles y el tránsito comenzó a circular por Panamericana otra vez.

El siniestro vial complicó la vida de muchas personas que manejaban sentido a Capital Federal y varias lo reflejaron en las redes sociales. "Hoy me desperté media hora antes para no tener que viajar apurada y de paso llegar unos minutos antes. Accidente en panamericana, estoy parada hace 45 min en la colectora y según el Google me quedan 55 para llegar al trabajo", escribió la usuaria @ailen_0897 en Twitter.