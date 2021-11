Perpetua para uno de los acusados del femicidio de Nélida Villar

Este lunes la Justicia condenó a Abel Vázquez Correa condenó a prisión perpetua por el femicidio de Nélida Villar ocurrido hace 8 años en el departamento mendocino de Malargüe, mientras que Lucía Carrasco estay fue absuelta por falta de acusación. Durante el juicio la pareja se declaró inocente y dio su versión de los hechos.

El femicidio ocurrió el 7 de mayo de 2013 en las cercanías del cerro San Ceferino, a un costado de la ruta 40. El cuerpo de Nélida Villar (21) presentaba dos puñaladas y un golpe en la cabeza.

Por el hecho fue acusado Vázquez Correa, quien llegó a juicio en 2014 y fue absuelto por el beneficio de la duda. En 2017 la Suprema Corte revisó el fallo, lo declaró nulo y ordenó un nuevo debate. Esto debido a que consideró como "errónea" la valoración de las pruebas y "carencia de perspectiva de género del juzgado".

Los acusados en el banquillo

Ese mismo año, el fiscal Pablo Peñasco y la fiscal Andrea Llorente acusaron nuevamente a Vázquez Correa y por primera vez a su pareja, Carrasco, como los responsables del femicidio. De acuerdo a la investigación, los fiscales consideraron que la mujer sorprendió a Vázquez cuando mantenía relaciones sexuales con Villar en el interior de una camioneta, debajo del río Malargüe. La pareja apuñaló a la joven de 21 años y la empujaron contra un contador de ganado de hierro, lo que le produjo la lesión en la cabeza.

El hombre fue acusado de homicidio agravado por el vínculo -se presume que mantenía una relación oculta con la víctima-, y por mediar violencia de género; mientras que Carrasco Estay lo hace bajo la figura de homicidio simple, en subsidio con homicidio por emoción violenta.

Durante el juicio se realizó la reconstrucción del femicidio y ambos acusados declararon.

Carrasco negó los cargos en su contra y sostuvo que desconocía que su marido mantuviera una relación extramatrimonial.

Carrasco durante su declaración

“Si mi marido me engañaba, yo no lo supe nunca. De haber tenido la certeza, me hubiera separado”, sostuvo y luego cargó contra la investigación al indicar que "las pruebas que ya no están y la mala investigación están impidiendo que se sepa la verdad".

Por su parte, Vázquez detalló lo que hizo ese 7 de mayo de 2013: “Yo circulaba en mi camioneta llegando al callejón Ibáñez. Vi que Nelly circulaba en su bicicleta por la bici senda. Bajé el vidrio y le pregunté si quería que estuviéramos un rato juntos, a lo que ella accedió. Subí la bicicleta a la caja de la camioneta y ella subió. Tuvimos relaciones sexuales en ese callejón. Luego, antes de bajarse, ella me dijo que había realizado llamadas a mi teléfono, cuando me vio pasar. Se despidió de mí y vi que se dirigió hacia el sur, con sus auriculares puestos”. Vázquez se quebró durante su indagatoria

El hombre dio su versión de los hechos por más de una hora y cuarenta minutos y, al igual que su pareja, cuestionó la investigación.

"Acá hubo cosas que se hicieron mal. Quiero que se haga justicia, principalmente por Nélida, pero también por nosotros que estamos en este lugar. Hubo alguien que en al anterior juicio la vio discutir con alguien el día anterior; había otras llamadas a su celular, además de las mías. Sé que la policía está metida en esto. No puede ser que hayan perdido las pruebas de ADN que extrajeron de la bicicleta”, cerró.

En tanto, la fiscalía solicitó en sus alegatos que Vázquez sea condenado a prisión perpetua y la absolución para Carrasco. Para Peñasco, no quedan dudas que aquel 7 de mayo de 2013, Vázquez la llevó al cerro Ceferino y luego la empujó hasta que se estrelló contra un poste de hierro, le dio una piña en el ojo y luego la tomó desde atrás y la apuñaló.

En cuanto a Carrasco, el fiscal consideró que la imputada mintió en su declaración ante el tribunal y hasta “tenía razones para matarla” sin embargo las evidencias no terminaron de posicionarla en el lugar del crimen.