Denuncia anónima contra un importante jefe policial terminó en la nada

En agosto pasado, ingresó una denuncia anónima contra uno de los jefes con más experiencia de la Policía de Mendoza, el comisario Sergio Quiroz. El 18 de octubre, el efectivo fue apartado de su cargo y se inició una investigación. Lo llamativo es que no se demostró que hubiera faltas, se archivó la acusación y sin embargo Quiroz todavía no recupera su puesto, por lo que en la fuerza algunos hablan de una posible estrategia para desplazarlo.

Se sabe: la Policía de Mendoza no es ajena a ciertas tensiones. Según pudo averiguar este medio, Quiroz dejó buenas referencias tras su labor en Luján de Cuyo y la Zona Este, para pasar luego a ser el jefe de la Distrital V, que abarca Maipú, Luján y el Corredor Internacional. Ahora lo sacaron.

La acusación contra Quiroz fue por obtener supuestas ganancias en la administración de horas extras y en la "caja chica" de las comisarías. Lo cierto es que el sistema de extras está informatizado -es plata que se deposita en cuentas bancarias, previo control del Ministerio de Seguridad-, y concretar maniobras espurias por parte de un agente de su rango es sumamente difícil. Ahora, tras la denuncia que terminó en la nada, Quiroz todavía espera volver a su puesto. Pero no lo llaman.

La Policía de Mendoza ha tenido varias modificaciones en los últimos años.

"Casi no quedan comisarios generales"

"La verdad, es difícil no sospechar que todo esto es parte de una estrategia", comenta una fuente que gasta suelas por las seccionales. Y sigue: "De los 12 o 15 comisarios generales que había allá por 2016, se las han arreglado para que no quede prácticamente ninguno. No es casualidad. En las 6 distritales que hay en Mendoza deberían estar personas de ese rango. Y no hay: cubren esos puestos con comisarios inspectores, que tienen menos poder. Lo mismo con las comisarías: cada una tendría que tener un comisario. En cambio, muchas funcionan con subcomisarios. Parece que la idea es nivelar para abajo, y eso trae problemas".

Son varios los que mencionan estas "movidas" y apuntan a colegas que mantienen línea directa con el gobierno provincial. En el caso de Quiroz, la Inspección General de Seguridad inició una 'información sumaria' que no prosperó. El hombre -que lleva 27 años en la Policía- tuvo que esperar en su casa que se resolviera el caso.

Según pudo averiguar MDZ, el caso Quiroz se cerró el 17 de noviembre. La denuncia se archivó. Pero al comisario todavía no lo llaman para volver a su puesto. "Es como si lo quisieran 'jubilar', sacarlo de circulación", insiste la fuente.