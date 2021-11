Habló el mapuche baleado: "Esto no se tiene que caer, hay que seguir"

La muerte de Elías Garay es una de las noticias que marcó el pulso de la semana en la Patagonia, una región inquieta por los reclamos de un sector del pueblo mapuche y por la idea, cada vez más extendida, de que el conflicto alrededor de lo que muchos consideran tierras ancestrales se resolverá mediante la represión.

En ese clima polarizado, los médicos forenses informaron este martes que Garay (29) falleció por shock hipovolémico tras ser baleado el domingo por la tarde en la zona de Cuesta del Ternero (Río Negro). Y su compañero, Gonzalo Fabián Cabrera (21) habló desde una cama del Hospital donde se recupera de otro balazo.

Cabrera estaba al lado de Garay cuando se produjo el confuso episodio en el que dos presuntos "cazadores" terminaron disparándoles. Después de un enrevesado operativo -que incluyó discusiones acerca de si debía ingresar o no una ambulancia al territorio donde está el acampe-, el más joven de los heridos pudo ser trasladado al Hospital de Bariloche.

Allí, el "lonko" Mauro Millán, que lidera la comunidad Pillán Mahuiza (Chubut), fue a ver al paciente y grabó un breve video en el que se oyen las palabras del herido. “Acá estamos en recuperación, me operaron el martes, sentía algunos dolores, hoy ya no siento tanto dolor”, expresó Cabrera. Y arengó: "Hay que seguir adelante nomás, en la lucha, recuperando territorio. Esto no tiene que caer, al contrario, nos tiene que dar más newen (fuerza) para seguir”.

Aquí, las imágenes difundidas en las últimas horas:

Por otro lado, desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro se informó que la muerte de Garay tuvo que ver con los efectos que le produjo el balazo que le dispararon los supuestos cazadores. Murió desangrado. Para hacer esta afirmación, los fiscales se basaron en la autopsia que llevó adelante el Cuerpo Médico Forense de Bariloche.