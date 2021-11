Polémica por un "ejercicio mortal" en el que se ahogó un policía

La justicia de Río Negro imputó hoy a dos instructores, un coordinador y dos responsables del área de capacitación por los ejercicios que provocaron la muerte de Gabriel Mandagaray, el policía de 25 años que se ahogó durante las jornadas de entrenamiento a mediados de abril en aguas marítimas a unos 95 kilómetros de Viedma.



El joven integraba el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) y realizaba una capacitación, tras la cual otros dos agentes tuvieron que ser internados con hipotermia en el Hospital Zatti de la capital rionegrina.



Los delitos imputados a los dos instructores y el coordinador fueron calificados como "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo en calidad de coautores". A uno de ellos, además, se le imputó en la misma audiencia la autoría de "lesiones leves provocadas a un agente que debió abandonar el curso".



A los otros dos responsables del área de Capacitación se les imputó "la autoría del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La investigación

La investigación, encabezada por el fiscal Guillermo Ortiz, incluyó los estudios histopatológicos realizados en el Laboratorio Regional de Investigación Forense de Comodoro Rivadavia, estudios toxicológicos, y el informe preliminar de la autopsia, realizada por Araseli Panetta, quien determinó que "la muerte se produjo como consecuencia de una asfixia por sumersión".



También fue considerada el acta de procedimiento policial efectuada por la Comisaría de Balneario El Cóndor, más documentación anexa, el resultado de los trabajos realizados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, los 16 testimonios tomadas a todos los integrantes del curso, entre otras diversas entrevistas a agentes y vecinos del lugar.



Asimismo, fueron secuestrados un vehículo, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, troncos, prendas de vestir y armas que fueron peritadas por el Gabinete de Criminalística de la Policía y las áreas científicas de la Procuración General de la provincia de Río Negro.



Se incluyó el acta de constatación de los hechos, un croquis ilustrativo, las historias clínicas y los informes climatológicos que confirmaron el estado de la marea en los momentos en que se produjeron los acontecimientos, y los informes de las conclusiones de la reconstrucción del hecho que se realizó en la zona, el 28 de julio pasado.



En la audiencia de hoy el fiscal endilgó a los acusados que "inobservaron leyes y reglamentos que los rigen", como por ejemplo la Resolución 2748, la Ley Orgánica de la Policía. También adujo que no observaron los tres primeros artículos del Decreto que establece las misiones y funciones de la Dirección de Capacitación de la Policía de Río Negro.



"No controlaron el lugar y la forma de realización del curso de formación del COER en la ciudad de Viedma", aclaró el fiscal y, en ese sentido, detalló las causas que provocaron la muerte. Además, Mandagaray manifestó en su momento que "no sabía nadar", aviso al que no hicieron caso.



Finalmente, las lesiones leves imputadas a uno de los instructores fueron descriptas como una agresión física perpetrada a uno de los cursantes. "Le propinó patadas y pisadas en la zona del extremo inferior de la columna vertebral, ocasionándole fractura de la primera vértebra del cóccix", detalló el fiscal.



El juez de Garantías Juan Martín Brussino Kain admitió la formulación de cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por los próximos cuatro meses.