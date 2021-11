Video: alarma por desconocidos que disparan desde una camioneta

La presencia de una camioneta de alta gama desde la cual alguien efectúa disparos genera alarma en Godoy Cruz (Mendoza), donde en un lapso de pocas horas serían al menos tres los comercios que han visto sus cristales destrozados por los proyectiles. Entre las pistas que dejó el ataque, hay un video de las cámaras de seguridad en el que se ve claramente a un vehículo rojo que pasa por la calle, al tiempo que la vidriera de la librería Peltier caer al piso hecha añicos.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 18:30; y aparentemente se trata de disparos de aire comprimido. "No sólo fue mi negocio el que sufrió actos vandálicos sino también un comercio de la otra esquina, en Perito Moreno y Peltier; y también atacaron a una pinturería en la esquina de Sarmiento y Perito Moreno", comentó a MDZ la propietaria de la librería, Lila Gelabert.

Cuando sucedió lo que muestra el registro que compartimos aquí, había dentro del local una clienta embarazada, que se llevó un gran susto, al igual que quienes estaban atendiendo. Mirá:

"No hay justificación"

La entrevistada añadió: "Además, este viernes me comentaron que hubo otro caso más en un pet shop ubicado sobre Panamericana. Y no debería ser difícil identificar a los sospechosos: no hay tantas Dodge RAM en Mendoza".

La testigo recordó, por otro lado, que la reparación de su vidriera le salió 27.000 pesos. Esa cifra se sumará a sus deudas de julio, cuando también tuvo que reponer cristales a causa de un robo.

Cuando estallaron los cristales, había en el comercio una mujer embarazada.

En otros comercios afectados quedaron huellas de los balines. "Pedimos que respeten a los que estamos trabajando -recalca Lila-. Para nosotros es una lucha diaria para poder seguir abiertos y tener a nuestros empleados -en mi caso tres- como corresponde, en blanco y pagando todos los impuestos. Exigimos que alguien nos defienda".