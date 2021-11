El presidente de Huracán Las Heras contó por qué aún no renuncia

Rafael Giardini, presidente del club Huracán Las Heras, habló con MDZ Radio, luego de los gravísimos incidentes ocurridos ayer en la cancha de El Globo, cuando disputaban un encuentro con Ferro de General Pico. Confirmó que va a dejar su cargo, pero antes necesita "que se resuelvan algunas cuestiones".

"Voy a renunciar, pero estoy esperando que se clarifiquen muchas cosas", dijo Giardini, quien además se mostró molesto con Ferro. "Están faltando a la verdad con las declaraciones que hacen. Dicen que no estaba la ambulancia, que no la dejábamos entrar, que fuimos belicosos con ellos. Eso es mentira, hasta les prestamos la cancha antes del partido".

"Lo de ayer ha sido una locura que está por encima de todo lo que yo le pueda contestar a la gente de Ferro de Pico. Fue una desgracia con suerte, que nos hacemos cargo y sabemos que está muy mal", pero "nos molesta que nos ensucien de la manera que nos están ensuciando".

Para Giardini las balas que cayeron en la cancha, de las cuales una hirió al técnico de Ferro, "vinieron de afuera para adentro", a diferencia de lo que dicen dicen desde el cuerpo técnico de Ferro, quienes aseguran que los disparos eran desde la tribuna local.

Finalmente el presidente de Huracán dijo que presentará la renuncia "porque no tengo armas, fundamentos ni fuerzas para seguir peleando con estas cosas. No somos delincuentes, no tenemos arreglos con los barras. Lo único que hacemos es trabajar".

"Yo me hago cargo de toda la responsabilidad que nos compete a nosotros. Siento vergüenza de que en una cancha de fútbol terminen las cosas así. Evidentemente yo no estoy a la altura para ser presidente. traté de hacer lo mejor en el club y evidentemente no he pedido. Hemos fracaso", concluyó.