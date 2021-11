Balacera en Huracán: 9 detenidos y los posibles motivos del tiroteo

Ayer durante la disputa del partido entre Huracán Las Heras y Ferro de General Pico, por el Federal A, se produjo un lamentable episodio, quienes serían hinchas comenzaron a tirotearse y el técnico del equipo visitante, Mauricio Romero, fue alcanzado por un disparo y debió ser trasladado al Hospital Carrillo, aunque afortunadamente fue una herida sin gravedad y está fuera de peligro.

Hoy, el jefe de la policía de Mendoza, Roberto Munives, confirmó en MDZ Radio que fue una esquirla de bala o un proyectil la que hirió al técnico del equipo oponente, por lo cual la víctima se encuentra fuera de peligro. Además, dijo que tras procedimientos afuera del estadio, "se aprehendió a 8 personas, que se investiga si tienen relación con ese hecho y un sujeto que sería el noveno y habrían indicios de que estaría vinculado a esos disparos".

¿Por qué pasó lo que pasó? "Porque una serie de inadaptados, que habría que vincularnos o no al fútbol, en la parte externa del estadio hicieron esta secuencia de disparos y cuyos resultados son este lamentable y repudiable hecho", respondió Munives.

Sobre la posible tregua que se terminó con las barras, el jefe de la Policía sólo dijo que se "habla de barriadas de Las Heras. Incluso en uno de los videos virales se mencionan a 2 barrios en particular". Y continuó insistiendo que todo sucedió "en la parte externa".

"Hemos trabajado, inclusive la dirigencia de Huracán Las Heras lo viene haciendo muy bien desde el 2015 en adelante, para erradicar la violencia en los estadios. Son conductas de violentos que ponen en peligro a toda una sociedad y nos plantea desde lo social que no hay que darle espacios, ni en las canchas ni en las calles".

Ante esto, el conductor de Uno Nunca Sabe, Marcelo Arce, retrucó que "las autoridades terminan negociando con los barras, no combatiéndolos". Y Munives respondió: "Desde los aspectos públicos, no tengo referencias de que hayan negociaciones con grupos de inadaptados que pertenezcan a una barra brava. En lo que atañe a mi".

Para Arce aquello está claro "cuando uno ve que la Policía custodia los micros con los hinchas a la cancha, no solo de Huracán, sino de la Lepra, de Godoy Cruz, etc". Pero Munives dijo que a pesar de que eso sí es así, "todavía hacemos procesamientos porque se siguen subiendo arriba de los techos de los colectivos. Se los lleva hasta los estadios para darle seguridad a todas las personas de que estos grupos no produzcan desmanes que perjudiquen al resto de la sociedad".

"Me parece que usted no menciona un punto de vista fundamental: esto no tiene que ver con los colores de Huracán Las Heras, sino con drogas. No es una disputa para ver quién tiene el control de las tribunas", insistió Arce. Y Munives confirmó: "Usted tiene razón sobre los aspectos del tema de la comercialización o la distribución o el consumo de estupefacientes. Este año se triplicó la cantidad de droga secuestrada en nuestra provincia y mucha de esa seguramente estaba con cierta orientación o consumo sobre personas que después terminan yendo a la cancha. Eso también hay que trabajarlo".

El jefe de la Policía asumió la responsabilidad de lo ocurrido y dijo que "sin dudas. Todo lo que ocurre en materia de seguridad yo soy el responsable. Yo no voy a excusarme. Cuando sucede un hecho delictivo algo se hizo mal, se dejó de hacer o no se hizo lo suficiente. Pero también le digo que las comunidades más seguras no son las que tienen mejor Policía, sino que las personas social y culturalmente son apegadas al orden y a la armonía y a la buena conducta".

"Si, sociedades donde a los barras se los trata como delincuentes, no se negocia", insistió Arce y Munives retrucó: "Muchos barras están cubriendo condenas no sólo por hechos dentro de la cancha sino por hechos afuera de la cancha": Finalmente, el jefe de la Policía dijo que "el abordaje debe ser integral".