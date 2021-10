Víctimas de delitos y siniestros viales ya tienen una guía para asesorarse

La primera "Guía de Orientación y Asistencia a las Víctimas de Delitos" fue presentada este jueves por la Asociación Madres del Dolor a autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se describe los pasos que debe seguir una persona si es víctima de un hecho violento, los derechos y garantías con los que cuenta y las etapas emocionales que podría atravesar.



La presentación se realizó en el Centro Metropolitano de Diseño y estuvieron la representante de Madres del Dolor, Viviam Perrone, y familiares de víctimas del delito como Silvia Fredes, Isabel Yaconis, Mónica Puebla, Enrique Schott y Nelvi Volders junto al ministro de Justicia porteño Marcelo D'Alessandro.



Acerca de esta Guía, Perrone explicó que la invitaron de la OMS y de Naciones Unidas a un congreso internacional y allí familiares me contaron que tenían guías para víctimas y que eran muy importantes. Cuando volví a la Argentina busqué para ver si había algo así acá y no había nada".



"Entonces con otras madres nos juntamos y la hicimos. Un día tuvimos una reunión con el D'Alessandro y le mostré lo que teníamos para que lo utilice como quiera, pero que le sirva a la Ciudad de Buenos Aires", explicó.



"Cuando te pasa un hecho así, la muerte de un ser querido, un hijo o un esposo, es como que te cae una bomba en el medio de tu casa y no te deja pensar ni sentir, ni nada", dijo la madre de Kevin Sedano, fallecido en un siniestro vial.



Y agregó: "Son esos momentos en los que tenés que tener claridad para que no se pierda ninguna prueba, que se presenten los testigos, que no vengan abogados a hacernos firmar cualquier cosa. Eso es lo que queremos difundir, porque siempre en la familia hay alguien con la mente mejor y puede ver la Guía para seguir las etapas y ver lo que falta. Esta Guía ayuda a tener claridad después de tanto dolor".



D'Alessandro, tras elogiar la presentación, les propuso a los familiares de víctimas que dieran charlas sobre sus experiencias en el Instituto Superior de Seguridad Pública a los cadetes y policías en actividad.



Contiene el detalle de los pasos que debe seguir una persona si es víctima de un hecho violento, los números de emergencia y contactos de asesoramiento, y hace hincapié en que la víctima esté acompañada por una persona allegada en cada uno de los pasos que le toque transitar.



La Guía informa contactos de relevancia de Emergencias y Asesoramiento, de Centros de Tomas de Denuncias, de las Unidades de Orientación de Denuncias de las Áreas de Violencia de Género y Protección Familiar y de los Hospitales que abordan la temática de Violencia de Género.



La Guía se puede descargar desde la página oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad: https://www.buenosaires.gob.ar/justiciayseguridad/guia-de-orientacion-y-asistencia-las-victimas-de-delitos