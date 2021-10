Paliza en Chacras: imputaron a cuatro hombres por atacar al adolescente

Bruno (16) fue brutalmente golpeado en la madrugada del domingo por un grupo de jóvenes que lo atacó hasta causarle ocho fracturas en el cráneo y afectarle las vértebras, por no hablar de las lesiones que la víctima tiene en el ojo. Fue en Chacras de Coria (Mendoza), después de una fiesta. Tras concretarse la denuncia el lunes, la fiscal Claudia Ríos se hizo cargo de la investigación. Y la noticia de hoy es que cuatro hombres han sido imputados, uno de ellos por lesiones graves y amenazas y el resto sólo por amenazas.

Los acusados no quedaron detenidos. Tal vez porque durante la mañana tres de los muchachos más mencionados en las diferentes testimoniales se pusieron a disposición de la Justicia. Si bien no se han dado nombres todavía, se trataría de sujetos de 19 años que juegan al rugby en el club Liceo y que serían los que protagonizaron el incidente en aquel cumpleaños de 15 que pudo haber terminado en tragedia.

Con la palabra de los imputados, Ríos espera completar la primera etapa de la instrucción. Mañana la fiscal podría hacer declaraciones ante la prensa.

Así quedó el rostro de la víctima.

Discusión

Lo ocurrido en Chacras de Coria volvió a traer al centro del debate público el grado de violencia que reina en las salidas nocturnas de los jóvenes. A media mañana, el programa No tan millennials, de MDZ Radio, entrevistó a Fernando Navarro, director deportivo del Liceo, para que explicara cuál es la situación dentro del club.

Navarro informó que se ha iniciado una investigación interna, aunque negó que lo ocurrido sea responsabilidad de la institución en la que se desempeña o del rugby.

"No quiero justificar nada -destacó-. Sólo digo que esas peleas pasan en otras fiestas y no juegan a ningún deporte, ahora salió porque era rugby y la gente está más sensible. Pero yo creo que hay un problema social, que nosotros intentamos abordar al máximo", concluyó. Otros relativizan esa postura, y afirman que la sucesión de casos similares no es producto del azar.

Más temprano, trascendió un audio que sería de uno de los individuos que atacó a Bruno, en el que el presunto atacante afirma que "tenía ganas de pelear" y que le propinó un fuerte rodillazo en la cabeza al otro chico. Sus palabras pueden escucharse en el siguiente video: