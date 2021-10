Esto dijeron desde el Liceo Rugby Club tras la salvaje golpiza a un joven

El fin de semana pasado, un adolescente recibió una brutal golpiza en una fiesta de cumpleaños. Los agresores habrían sido jugadores del Liceo Rugby Club. Fernando Navarro, director deportivo del club, habló con MDZ Radio y dijo que ellos intentan contener a los jóvenes, pero que hay cuestiones que no dependen del club.

El joven agredido tiene 17 años y fue salvajemente golpeado por dos mayores de edad en las afueras de un salón de Chacras de Coria, donde se desarrolló el evento en el cual el menor terminó con el rostro desfigurado.

Fernando Navarro respondió si él cree que hay una carga de violencia en el rugby: "Es un deporte muy vehemente y siempre se trabaja en los límites de la violencia y en los valores. Lo que pasa es que también hay temperamentos que fuera de la cancha son difíciles de manejar desde un club".

En aquel sentido, señaló que en el club se trabaja en la prevención de estas situaciones de violencia. "El presidente y el vicepresidente piensan que primero deben ser buenas personas y, luego si son buenos jugadores, mejor. Dentro de esto está el respeto, que se inculca desde los 4 años. También tenemos una psicóloga y una psiquiatra. Pero hay cosas inmanejables fuera del club", manifestó.

"En los partidos se evalúan los niveles de agresión fuera de la regla. Eso se habla con la psicóloga para que aborde estos temas y los empecemos a trabajar. Tanto en rugby como el hockey. Se aborda primero grupalmente y luego se detecta individualmente", continuó detallando.

La agresión al joven en Chacras

El joven agredido tiene insensibilidad en la mitad del rostro y hay un porcentaje de probabilidades de que no la recupere.

Consultado sobre si tienen un protocolo, Navarro remarcó que "el club el lunes ya había investigado y había tomado declaraciones". Y confirmó que hay chicos del Liceo involucrados en la pelea que terminó con un joven con el rostro desfigurado y secuelas que podrían quedarle de por vida. Pero desconoce su grado de responsabilidad en la misma, cuestión que en las próximas horas deberá determinar la Justicia.

"No quiero justificar nada. Sólo dijo que esas peleas pasan en otras fiestas y no juegan a ningún deporte, ahora salió porque era rugby y la gente está más sensible. Pero yo creo que hay un problema social, que nosotros intentamos abordar al máximo", concluyó