El desgarrador testimonio del papá del joven brutalmente golpeado en Chacras de Coria

En la madrugada del martes, un adolescente fue brutalmente golpeado por un grupo de jóvenes que juegan al rugby que en una fiesta de 16 que se hacía en Chacras de Coria. Como consecuencia de la paliza, la víctima puede tener secuelas de por vida. Su papá, Marcelo, habló en No Tan Millennials y contó los detalles de lo ocurrido.

Un joven de 17 años fue salvajemente agredido en un cumpleaños por otros, dos mayores de edad, que juegan en el Liceo Rugby Club. La brutal golpiza ocurrió en las afueras de un salón de Chacras de Coria donde se desarrolló el evento en el cual el menor terminó con el rostro desfigurado.

Marcelo, papá del joven golpeado, dijo que según lo que su hijo le pudo contar "eran 5 o 6 personas inadaptadas, desquiciadas, alcoholizadas o drogadas, no sé. No tengo fundamentos, pero de la manera que actuaron en una fiesta de una nena de 16 años no tiene lógica ni justificación. Entraron solo a molestar, a ver si podía hacer algún daño y lo lograron".

"Mi hijo fue atacado por dos de ellos y estas son las consecuencias. Es un nene muy bueno, salió en defensa de un amigo, quiso parar una pelea. Es lamentable", continuó diciendo profundamente consternado.

Con una mezcla de bronca y dolor, Marcelo detalló que según el relato de su hijo recibió un golpe de puño y de ahí en adelante no recuerda más nada. Sin embargo, él piensa que "esto no lo puede hacer una sola trompada. Con los resultados médicos que tenemos me resulta difícil de creer que fue eso nada más. Se seguirá investigando y veremos hasta dónde llegamos, hasta las últimas consecuencias para saber cómo fue y cuántos golpes recibió".

Las lesiones de la víctima

Marcelo contó que su hijo tiene fracturas múltiples en la cara e insensibilidad en la parte derecha del rostro, porque se le obstruyó un nervio producto de las quebraduras. Por eso, puede que recupere la sensibilidad pero también hay un porcentaje de probabilidades de que la lesión sea permanente.

Sumado a esto, contó que ahora se someterá a una resonancia magnética para ver la afectación de sus vértebras y luego deberá ser operado de la cara.

"Esto es lamentable. Han sido identificados los agresores, yo presenté pruebas, nombres y fotos. Ya no me importa nada", concluyó.