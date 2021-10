Búsqueda de Guadalupe: la nueva hipótesis que destrabaría el caso

El abogado de Eric Lucero, papá de Guadalupe, aseguró que hay una nueva hipótesis de investigación y pidió que la búsqueda se oriente hacia un barrio aledaño al lugar donde fue vista por última vez la niña de 5 años desaparecida hace exactamente cuatro meses hoy en el sur de San Luis.



"Tenemos una hipótesis y creemos que se tiene que buscar no solo en el perímetro donde desapareció la nena sino también en el San Luis XXIII que es el barrio aledaño", afirmó Héctor Zabala, el abogado de Eric Lucero.



Es la primera vez que en cuatro meses, que el letrado asegura tener una pista sobre el destino que podría haber tenido la niña, luego de una interminable cadena de búsquedas y planteos judiciales para dar con su paradero. "Por razones obvias no puedo mencionar el sustento de nuestro pedido, pero entendemos que es el camino más seguro a seguir", indicó.



En este sentido, agregó que el pase de la causa al fuero federal que fue pedida por esa defensa en el comienzo de la investigación "hoy está abocada a la investigación de dos delitos: la trata de personas y el secuestro extorsivo", lo que siembra "muchas expectativas".





"Lamentamos que haya pasado el tiempo porque hace diluir algunas pistas", apuntó, no obstante. También lamentó que esta hipótesis no haya sido investigada al principio de la pesquisa porque -argumentó- "hubiera tenido otros resultados".



Zabala indicó que en la justicia provincial "no se ha avanzado, porque continúa la causa caratulada como averiguación de paradero, que es el sumario policial" pero señaló que sí se "han llevado adelante algunas medidas que estamos al tanto, aunque no hemos podido tener acceso íntegramente a las actuaciones", se quejó.



Por otra parte, señaló que la policía dejó de informar sobre la búsqueda de Guadalupe porque ese seguimiento tenía "un impulso mediático" que se debilitó y que, "por una cuestión política, se hacían operativos muy grandes, en lugares donde sabíamos que no tenía mucho sentido buscar y se desplegaban cientos de efectivos en un desgaste que nosotros entendimos como innecesario".



"La investigación sigue encabezada por las mismas personas que fracasaron desde un principio y continúan fracasando hasta el día de hoy, el Ministro de Seguridad, los mismos jefes en la Policía, por eso creemos que, si se sigue insistiendo con algo que dio resultados negativos", no se avanzará en la causa, planteó.





Ante esto, reveló que el papá de Guadalupe, "ha confiado en una persona que se había comunicado hace dos meses con él, que vendrá con un equipo de canes y otras herramientas técnicas para buscar a la nena".



Hoy a las 17 horas, la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, convocó a una nueva marcha al cumplirse cuatro meses de su desaparición en el barrio 544 viviendas de la ciudad de San Luis, con lugar de concentración en la Plaza Pringles de la capital puntana.



Los encuentros, que se realizan desde que la pequeña fue vista por última vez, han variado en la temática de la protesta, que se inició con fuertes reclamos al Estado provincial por su responsabilidad en el hecho, y se convirtieron luego en "marchas del silencio".



En tanto, el fiscal federal provincial, Cristian Rachid, junto a Marcelo Colombo, Alejandra Mangano de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y Leonel Gómez Barbella, investigan la probabilidad de la comisión de delitos sexuales, con la hipótesis de que la niña fue raptada para ser víctima de explotación sexual.