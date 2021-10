Viviana Luna: video desde la casa abandonada donde hallaron los huesos y papeles

Mientras se aguardan los informes de Policía Científica y personal de Antropología Forense analiza los huesos de cráneo encontrados el miércoles, el caso de Viviana Luna vive una de sus semanas más intensas desde que se produjo la misteriosa desaparición de la mujer, allá por diciembre de 2016. Ahora, MDZ accedió a un video tomado desde el punto exacto donde se hallaron los restos y los papeles que sorprendieron a todos.

El registro muestra cómo es el interior de la casa abandonada que marcó el perro del rastreador rionegrino Marcos Herrero, contactado por iniciativa de la familia. Según su propio relato, se le exhibió al animal una muestra del olor de Viviana y este se dirigió a una propiedad de Potrerillos rodeada de vegetación, más específicamente a un baño en el que hay escombros.

Allí, entre objetos varios, se recuperaron restos de un cráneo que estarían parcialmente carbonizados; y además un monedero con papeles adentro. Entre esos papeles hay una esquela extrañísima en la que se menciona a diferentes personalidades de Mendoza -muchas de ellas no eran especialmente conocidas al momento de desaparecer Viviana- y se las asocia con graves delitos.

Aquí, el video desde el lugar donde se concretó la búsqueda:

Cautela

Es importante destacar que toda la información recabada está siendo objeto de peritajes. El Ministerio Público Fiscal (MPF), de hecho, ya informó que no podrá dar novedades sobre si se trata o no de huesos de Viviana hasta tanto no se completen los estudios de ADN: la extracción de material genético desde elementos óseos es difícil y puede demandar varios días.

Después de los informes de Policía Científica y Antropología Forense, el material será remitido al Laboratorio de Huellas Genéticas de MPF. Por lo pronto, sí se confirmó que se trata de restos humanos.

Los abogados Vaira Leyton y Magdalena han optado por la mesura antes de emitir su opinión

En cuanto a los escritos hallados, es fundamental recalcar que todavía no han sido analizados, por lo que aún no hay certeza sobre quién los escribió, por qué los puso ahí ni qué antigüedad tienen. Es decir que se recomienda cautela antes de sacar conclusiones. De hecho, los abogados querellantes Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena han optado por la mesura antes de emitir sus opiniones.

De todas formas, los nombres que se mencionan llaman poderosamente la atención; y además se habla de fármacos tranquilizantes, pasos fronterizos y -aparentemente- niños. Todo muy raro. Uno de los papeles que se encontró esta semana.