Horror: un nene de 11 años atropelló y mató a 8 monjes budistas en Tailandia y el video es escalofriante

Además de los muertos, otros catorce monjes resultaron heridos y cuatro de ellos están en estado crítico. Los papás del nene podrían enfrentar un juicio por negligencia.

Ocho monjes budistas que participaban en un peregrinaje murieron este jueves en el noreste de Tailandia después de ser atropellados por una camioneta conducida por un nene de 11 años, según informaron las autoridades. El accidente ocurrió alrededor de las 11.00 hora local en la provincia de Mukdahan, fronteriza con Camboya, donde un grupo de 34 monjes caminaba por una carretera y varios de ellos fueron embestidos por un vehículo conducido por un menor, explicó en una rueda de prensa el gobernador Worayan Boonnarach.

Las autoridades señalaron que, de las ocho muertes, cinco se produjeron en el lugar de los hechos y tres en el hospital de Mukdahan. Otros 14 monjes resultaron heridos y cuatro de ellos se encuentran en estado crítico.

Video: el momento en el que el nene atropelló a los monjes budistas X | @Breaking911 Cómo fue la tragedia en Tailandia De acuerdo con información ofrecida por testigos, el grupo de monjes y otras cinco personas habían iniciado un peregrinaje a pie en Mukdahan y debían terminarlo en la provincia de Ubon Ratchathani, más al sur, una ruta de aproximadamente 200 kilómetros.

El abad de Mukdahan, que participaba en la rueda de prensa, dijo que los primeros cinco monjes del grupo, que caminaba en sentido contrario al tráfico, pudieron apartarse al ver al vehículo desviarse, pero el sexto y varios de los que caminaban tras él fueron arrollados.

El comandante de la policía provincial, Pairoj Thaiputra, añadió que el supuesto infractor fue detenido y que sus progenitores han sido citados para un interrogatorio, mientras en paralelo se recaban pruebas e investigan las causas del accidente.