Walmart tiene un gran descuento para este Smart TV LG de 70 pulgadas y no vas a poder creer su precio

El supermercado te acerca lo mejor de la tecnología con un descuento. Con calidad 4K y HDR, disfrutarás de tus programas favoritos como nunca.

Walmart desploma el precio del smart TV de LG de 70 pulgadas. Gracias a este supermercado puedes tener lo último en tecnología por tan solo $398 mientras que su precio regular es de $498. Es decir que con esta oferta ahorrarás $100 y tendrás envío y devoluciones gratuitas.

Un Smart TV es perfecto para quienes quieren conectar su televisor a internet y disfrutar de contenidos en línea como Netflix o YouTube, música o videojuegos. Además cuenta con funciones como navegación web, control por voz y la capacidad de duplicar contenidos en a pantalla desde tu celular o computadora.

¿Por qué comprar este Smart TV en Walmart? smart tv walmart lg La oferta de Walmart no tiene fecha de límite. Walmart.

Una de las ventajas de este smart TV de LG es que tiene lo necesario para que veas lo que quieras con una calidad 4K. Esto se combina con el avanzado procesador AI 7 Gen5 4K que ajusta la calidad de imagen y sonido para brindar una experiencia fabulosa sin importar lo que estés viendo.

Las pantallas 4K ofrecen una calidad de imagen cuatro veces superior a las pantallas Full HD tradicionales. Incluso en pantallas del mismo tamaño, la resolución 4K garantiza una nitidez y detalle superiores porque tiene una mayor densidad de píxeles. Esto brinda una experiencia inmersiva que hace que no notes los pequeños píxeles.