Walmart tiene el monitor Samsung perfecto con resolución 4K y está con un jugoso descuento
El supermercado te acerca lo último en tecnología con un precio tentador. Ya se convirtió en lo más vendido y tú también puedes llevarte el tuyo.
Walmart tiene una oferta en su página web que podría ser interesante. Se trata del monitor Samsung Odyssey de 28 pulgadas y con resolución 4K que puedes encontrar por tan solo $299. Con este descuento ahorrarás hasta $400.99 e incluye envío gratis.
Este dispositivo de Samsung es elegido por su rendimiento superior, que incluye altas tasas de refresco y tiempos de respuesta ultrarrápidos. Por eso se convierte en una opción perfecta para quienes disfrutan de aplicaciones y juegos que requieren precisión y necesitan de un diseño curvo para apreciar todos los detalles.
La característica de este monitor de Samsung
Una de las características de este monitor es su resolución UHD y Panel IPS. Gracias a esa tecnología puedes ver mundos hiperrealistas en una pantalla y con una claridad que pocas marcas pueden ofrecer. El panel IPS ofrece colores claros y un amplio ángulo de visión de 178° que brinda mayor claridad.
Además, el monitor tiene G-Sync y FreeSync Premium Pro que brinda un flujo de juego ininterrumpido. Esto elimina el retraso de la pantalla y los desgarros de imagen. Con la tecnología de este monitor se disfrutan de escenas de juego rápidas y complejas.
Samsung Gaming Hub está incluído en este monitor. Aquí los juegos de la nube o de consola se unen en un solo lugar. Esta función está limitada en algunos países, aunque es gratuita en todo el mundo. Quizás requieras un controlador separado dependiendo del juego específico en Gaming Hub.