El reloj inteligente de Apple que está de oferta en Walmart y cuenta con esta función especial

En pocas horas, este Apple Watch se convirtió en uno de los más solicitados. No te quedes sin el tuyo.

Esto es lo que encontrarás por un cómodo precio en Walmart.

Walmart tiene un gran descuento por el Apple Watch Series 10 de 42mm. Si entras en la página web del supermercado podrás encontrarlo por tan solo $299, lo que significa que ahorrarás $100 ya que su precio regular es de $399. Cabe destacar que esta oferta sola aplica para el modelo de color negro o plateado.

Las características de este reloj de Apple Walmart destacó la pantalla más grande con hasta un 30 por ciento más de área de pantalla, aunque también explicó que su diseño es más delgado, más ligero y más cómodo, lo que lo convierte en uno de los relojes de Apple más útiles hasta el momento.

apple watch series 10 La oferta de Walmart que no te vas a querer perder. Walmart. Las características avanzadas de salud y estado físico proporcionan información invaluable y las de seguridad lo conectan para ayudarlo cuando lo necesita. Recibe notificaciones si tienes una frecuencia cardíaca alta o baja o un ritmo cardíaco irregular, o sigue tu ciclo menstrual y obtén estimaciones de periodos de ovulación.

Si eres una persona deportista que se preocupa por su rendimiento, este reloj de Apple es perfecto para ti. Gracias a sus sensores puedes obtener métricas avanzadas para una variedad de entrenamientos con la aplicación Workout. Además puedes rastrear la intensidad de tus entrenamientos y tu temperatura en actividades acuáticas.