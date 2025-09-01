Walmart prácticamente regala este smart TV de 58" y se convierte en el más elegido por compradores

El supermercado te acerca esta tecnología a tu casa por un precio mínimo que incluye envío gratis y devolución gratuita.

La oferta de Walmart que no te puedes perder si quieres un Smart TV . Foto: Archivo.

La mejor opción para equipar tu hogar es con un Smart TV. Por suerte, Walmart tiene una oferta de tiempo limitado en la que ofrece el televisor de 58 pulgadas de Hisense por tan solo $214. Está disponible en la página web y ya se compraron más de 1000 equipos ayer, mientras que otros 200 usuarios la guardaron en su carrito.

Un Smart TV de 58 pulgadas es un tamaño mediano a grande y ofrece una experiencia inmersiva pero sin ocupar mucho espacio. Este te permite una visualización de 2 metros, sin perder la calidad de la imagen. Además, al ser un Smart TV tienes acceso a internet y otras aplicaciones.

smart tv de walmart Con esta oferta de Walmart podrás ver tus partidos favoritos como nunca antes. Archivo.

¿Por qué deberías comprar este televisor? En el caso de este televisor de Hisense podrás gozar de una resolución cuatro veces mejor que una pantalla normal. Con más de 8.3 millones de píxeles y una luz interior de fondo LED de matriz completa, se crea una imagen más nítida, colorida, y por lo tanto, realista.

Para quienes utilizan asistentes virtuales, el televisor de Hisense es perfecto porque puedes acceder rápidamente al entretenimiento y controlar tu televisor con dispositivos con Google Assistant o Alexa. Esto te permite realizar múltiples tareas sin tener que tocar botones.