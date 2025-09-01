Walmart desploma el precio de estas gafas inteligentes con Bluetooth y altavoz

El supermercado tiene una oferta tentadora que no te vas a querer perder. Además tienen protección UV.

La oferta de Walmart que no te vas a querer perder.

Las gafas inteligentes son la última moda y Walmart te acerca una oferta para que puedas tenerlas en casa. Por tan solo $10 podrás llevarte unas gafas con protección solar, bluetooth, altavoz y de color negro. Cabe destacar que su precio regular es de $17.26.

¿Por qué comprar una gafas inteligentes? Las gafas inteligentes prometen mejorar la productividad en el trabajo, la asistencia para personas con discapacidad visual, la experiencia de los clientes con el alcance de información en tiempo real, y acceder a llamadas o entretenimiento con manos libres. Sin duda es una gran integración de diferentes funciones en un solo dispositivo.

smart gafas, walmart La oferta de Walmart que no te vas a querer perder. Walmart.

Los profesionales pueden acceder a historiales médicos, realizar consultas a distancia o recibir información en cuestión de segundos. En entornos industriales, las gafas de Walmart permiten visualizar información mientras estás hablando por teléfono y tomar una decisión rápida en logística.

Cabe destacar que no todos los modelos son iguales. Algunos se concentran en ofrecer una realidad aumentada a los usuarios mientras que otras están enfocadas en mejorar la comunicación y procesamiento de información, como es el caso de las gafas que están de oferta.