Este es el iPhone más vendido en Walmart porque tiene un precio bajísimo y tú puedes tenerlo
Walmart anuncia que esta es una de sus ofertas más aprovechables y le quedan pocos equipos disponibles. Descubre cuál es.
Walmart prácticamente regala el iPhone 12 reacondicionado por el equipo del supermercado. Con 256 GB y un color azul brillante, este es uno de los modelos más vendidos en su página web. Esto se debe a que puedes conseguirlo por tan solo $230.97 mientras que su precio regular es de $579.
Las características de este celular de Apple
A pesar de ser un modelo viejo de Apple, el iPhone 12 tiene mucho para ofrecer. Tiene una excelente relación calidad-precio porque incluye un chip A14 Bionic, una pantalla Super Retina XDR OLED de alta calidad, un sistema de cámaras avanzado con Modo Noche y compatibilidad con accesorios MagSafe.
Su chip tiene la potencia necesaria para que los usuarios disfruten de una fluidez única en aplicaciones, juegos y tareas exigentes. Además, sigue recibiendo actualizaciones de software y seguridad de Apple por lo que tendrás en tus manos un dispositivo que te acompañará durante un tiempo.
La pantalla de este celular de Apple es de 6.1 pulgadas y brinda colores vibrantes, negros profundos y excelente contraste. Y en cuanto a diseño, su delgadez y ligereza lo convierte en un dispositivo práctico, sumado a su parte frontal de Ceramic Shield que es hasta 4 veces más resistente en caídas.
Su sistema de doble cámara en la parte trasera y cámara selfie en la parte delantera, no dejan que este iPhone sea obsoleto. Cada una de ellas se encarga de que tengas las mejores fotografías, incluso en ambientes de poca luz. Además ofrece un gran conjunto de ajustes y filtros para mejorar tus imágenes.