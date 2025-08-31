Este es el iPhone más vendido en Walmart porque tiene un precio bajísimo y tú puedes tenerlo

Walmart anuncia que esta es una de sus ofertas más aprovechables y le quedan pocos equipos disponibles. Descubre cuál es.

Walmart prácticamente regala el iPhone 12 reacondicionado por el equipo del supermercado. Con 256 GB y un color azul brillante, este es uno de los modelos más vendidos en su página web. Esto se debe a que puedes conseguirlo por tan solo $230.97 mientras que su precio regular es de $579.

Las características de este celular de Apple A pesar de ser un modelo viejo de Apple, el iPhone 12 tiene mucho para ofrecer. Tiene una excelente relación calidad-precio porque incluye un chip A14 Bionic, una pantalla Super Retina XDR OLED de alta calidad, un sistema de cámaras avanzado con Modo Noche y compatibilidad con accesorios MagSafe.

iphone 12 walmart azul La oferta de Walmart que no te vas a querer perder. Walmart.

Su chip tiene la potencia necesaria para que los usuarios disfruten de una fluidez única en aplicaciones, juegos y tareas exigentes. Además, sigue recibiendo actualizaciones de software y seguridad de Apple por lo que tendrás en tus manos un dispositivo que te acompañará durante un tiempo.

La pantalla de este celular de Apple es de 6.1 pulgadas y brinda colores vibrantes, negros profundos y excelente contraste. Y en cuanto a diseño, su delgadez y ligereza lo convierte en un dispositivo práctico, sumado a su parte frontal de Ceramic Shield que es hasta 4 veces más resistente en caídas.