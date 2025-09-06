Walmart tiene un descuento para el Samsung Galaxy Watch 7 y muchos lo están llevando

El supermercado ofrece este reloj inteligente de color crema de aluminio y con conexión Bluetooth. Una oferta exclusiva en la página de Walmart.

Walmart tiene con descuento el Samsung Galaxy Watch 7 de 40mm. En su página web puedes conseguirlo por tan solo $209.99 dólares y puedes pagarlo en cuotas de $20 dólares. Esta oferta incluye envío gratis y devolución sin costo en 30 días, por lo que se ha convertido en una de las más solicitadas en Walmart.

¿Por qué comprar este reloj? Este reloj inteligente de Samsung hace un seguimiento de todas tus actividades. Si corres o realizas un largo recorrido en bicicleta, el reloj comparará tu último rendimiento con el actual para que puedas mejorar y desafiarte en tu próxima aventura. También te ayuda a seguir tu frecuencia cardíaca con Galaxy AI, que filtra los movimientos de tu cuerpo para una lectura más precisa.

reloj samsung El reloj inteligente de Samsung que está de oferta en Walmart. Walmart.

Samsung ha incorporado una función para que mejores tus hábitos de sueño. A través de un seguimiento de tu sueño, con Galaxy AI, te ayuda a detectar apneas moderadas o severas. Esta información se guarda en tu reloj y luego puedes revisarla por la mañana o utilizarla más tarde en una consulta médica.

Este reloj también te ayuda a responder conversaciones más fáciles. Con tu voz puedes responder mensajes de texto sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Además, el reloj te ofrece algunas opciones de respuesta como “Suena perfecto” para confirmar planes.