El gigante Smart TV de 85 pulgadas que tiene un precio más que tentador en Walmart

El supermercado te acerca este televisor 4K y con Dolby Atmos para que disfrutes al máximo. No te pierdas esta oportunidad de Walmart.

Walmart tiene el Smart TV de Hisense de 85 pulgadas por solo $698 dólares. Cabe destacar que este precio es exclusivo de la página web, por lo que en las tiendas físicas su valor es mayor. Además, el supermercado ofrece una línea de pago de hasta 24 cuotas con un pequeño interés e incluye envío gratis.

Las características de este Smart TV Una de las grandes ventajas de este Smart TV es que tiene QLED Quantum Dot Color. Esto te permite experimentar colores más vivos y realistas gracias a la gran variedad de colores que dispone el televisor. Ahora podrás apreciar mejor el color de las playas del Caribe o diferenciar los tipos de blanco en los polos.

Otra de las novedades de este Smart TV es que tiene 4K AI Upscaler que permite enfocar lo que está en la pantalla. Esto te permite transformar los clásicos más queridos, las películas caseras, la transmisión de TV y cualquier contenido de streaming con una excelente calidad 4K.

También cuenta con entretenimiento de Google. Aquí Google TV reúne películas, programas en vivo y todas las aplicaciones y suscripciones y las organiza para un usuario. Además lo ayuda a descubrir cosas nuevas gracias a su análisis de contenidos vistos y las novedades que ofrecen las plataformas.