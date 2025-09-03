Por su precio bajísimo, se está volando está MacBook de Apple en Walmart

Más de 100 personas la compraron ayer y quedan pocas disponibles. No te pierdas esta oportunidad de Walmart.

Walmart tiene una sorpresa en su página web y es que desploma el precio del Apple MacBook Air de 13,3 pulgadas. El modelo de oferta es el gris espacial con un chip M1, diseñado para Apple intelligence, y cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Ahora puedes conseguirla por tan solo $599.

Las características de esta MacBook Se recomienda la MacBook Air de 13 pulgadas por su diseño elegante pero resistente y rendimiento potente gracias a su chip. Su batería es una de las características más destacas y el uso del sistema operativo macOS ofrece una interfaz intuitiva, estabilidad y seguridad.

macbook La oferta de Walmart que vas a querer tener. Walmart.

El diseño de esta laptop tiene el tamaño ideal para llevarla a todas partes y su pantalla con Liquid retina ofrece una calidad de imagen que muy pocas computadoras tienen. Sus colores son más vibrantes y tiene una buena uniformidad de retroiluminación convirtiéndola en una gran herramienta para diseñadores o arquitectos.

Apple presenta esta MacBook como fabricada de manera respetuosa con el medio ambiente. Está hecha con 100% de aluminio reciclado, lo que ha dado grandes resultados porque muchos usuarios han destacado la durabilidad de este equipo. De hecho podrás notar en mercados de segunda mano que se encuentran varios modelos que todavía funcionan a la perfección.