El increíble descuento de Walmart por el iPhone 16 que todos están aprovechando
A pocos días de lanzar el próximo modelo de Apple, Walmart tiene una oferta más que conveniente y que incluye envío gratis.
Walmart desploma el precio del iPhone 16 y puede ser tuyo solo si aceptas una condición. El supermercado ofrece este celular restaurado por tan solo $629 dólares teniendo en cuenta que su precio regular es de $669.95. Esto quiere decir que ahorrarás más de $30 dólares.
¿Por qué comprar este iPhone?
Según expertos en tecnología, el iPhone 16 tiene una tecnología de pantalla que lo hace atractivo. Con su panel Super Retina XDR, brillo pico de 2000 nits y una calibración de lujo, los usuarios podrán disfrutar de imágenes y videos con una calidad alucinante.
De las grandes novedades de este iPhone es que incluye un botón de acción. Este es personalizable y reemplaza el interruptor de volumen. Mediante ese mismo botón se puede abrir la cámara– u otras aplicaciones– y controlar la exposición, zoom, estilo y mucho más.
A nivel de rendimiento y batería, el iPhone 16 impresiona a todos. Con su chip A18 podrás disfrutar de juegos y otras aplicaciones exigentes sin que tu celular se estropee. Casi no se calienta cuando lo usas, lo que es una gran mejora dentro del universo de Apple.
A nivel fotográfico, el iPhone 16 tiene un teleobjetivo que captura cada detalle en una fotografía. Además puedes hacer zoom sin perder la calidad y tiene un sensor que deja pasar más luz para que tus fotografías sean más claras. Y si quieres tener control absoluto sobre la configuración de la cámara puedes hacerlo con pocos toques, obteniendo una fotografía profesional.