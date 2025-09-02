El increíble descuento de Walmart por el iPhone 16 que todos están aprovechando

A pocos días de lanzar el próximo modelo de Apple, Walmart tiene una oferta más que conveniente y que incluye envío gratis.

La oferta de Walmart que no te vas a querer perder.

Walmart desploma el precio del iPhone 16 y puede ser tuyo solo si aceptas una condición. El supermercado ofrece este celular restaurado por tan solo $629 dólares teniendo en cuenta que su precio regular es de $669.95. Esto quiere decir que ahorrarás más de $30 dólares.

¿Por qué comprar este iPhone? Según expertos en tecnología, el iPhone 16 tiene una tecnología de pantalla que lo hace atractivo. Con su panel Super Retina XDR, brillo pico de 2000 nits y una calibración de lujo, los usuarios podrán disfrutar de imágenes y videos con una calidad alucinante.

iphone 16 Walmart tiene en oferta este iPhone 16 en color negro. Walmart.

De las grandes novedades de este iPhone es que incluye un botón de acción. Este es personalizable y reemplaza el interruptor de volumen. Mediante ese mismo botón se puede abrir la cámara– u otras aplicaciones– y controlar la exposición, zoom, estilo y mucho más.

A nivel de rendimiento y batería, el iPhone 16 impresiona a todos. Con su chip A18 podrás disfrutar de juegos y otras aplicaciones exigentes sin que tu celular se estropee. Casi no se calienta cuando lo usas, lo que es una gran mejora dentro del universo de Apple.