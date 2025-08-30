Walmart desploma el precio de este televisor Samsung de 65 pulgadas y está prácticamente regalado

En la página web del supermercado hay una oferta que se ha vuelto popular y que te está esperando. Aprovecha esta oportunidad flash de Walmart.

Walmart tiene en oferta el televisor Samsung The Frame de 65 pulgadas. Diseñado para ser un cuadro decorativo cuando está apagado, el televisor tiene un precio de $1449 mientras que su precio regular es de $1997.99. Es decir que con este descuento ahorrarías más de $500.

¿Por qué comprar este televisor? Samsung describe este modelo como uno artístico con un marco de madera que hace mucho más que mostrar lo que aparece en pantalla ya que también te permite expresarte de forma creativa, con muchas opciones para el estilo de la TV y la visualización de obras de arte.

samsung televisor Así se vería este televisor de Samsung que está de oferta en Walmart. Archivo.

Su marco de pintura es delgado y tiene una apmplia gama de colores para que lso combines con tu habitación. Walmart destacó que también se puede conectar de forma inalámbrica a otros dispositivos mediante One Connect para que transmitas fotos reales en la pared y parezca un cuadro.

Samsung incluyó tecnología Neo QLED en este dispositivo, lo que hace a las imágenes más brillantes para que tu entretenimiento favorito sea más realista. Observa detalles y colores intensos con textura sin moverte del sillón gracias a Matte Display con certificado libre de reflejos.